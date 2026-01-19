Танцьорка на Слави обяви 1+1=3

Щастлива вест зарадва ослепителната танцьорка Ралица Ламбова от балет „Магаданс". Тя очаква своята първа рожба.

Чудната новина оповести самата тя с мило видео в социалните мрежи. На него виждаме мъжа на красавицата в гръб - сред снежна горска приказка. Ненадейно той премества шапката си с козирката назад, разкривайки надписа „татко" на английски език. В обятията му се присъединява и Рали със снимки от видеозон и капела с надпис “мама”, пише България Днес.

„1+1=3. Последните кадри на 2025-а. Животът имаше свой собствен прекрасен план. Ние, любовта ни и чудото, което идва с 2026-а", сподели под специалния момент усмихнатата бременна. Ламбова е едно от най-красивите лица от екипа на Дългия в телевизия „7/8".

Освен като талантлива балерина тя партнира и в някои забавни сцени, изиграни от комиците в ефир.