Тайно видео издаде Никола Цолов – вихри се в кухнята преди Маями

По стара българска традиция питки и баници се месят във всяка къща, а Никола Цолов явно е решил да спази този обичай.

Видео, в което родната звезда в моторните спортове се вихри в кухнята с приятели, се завъртя в поверителна интернет група, видя „България Днес“.

На кадрите Никола видимо се забавлява с приготвянето на тестото и дори дава сериозна заявка за участие в някое от хитовите кулинарни предавания. Нищо чудно готварското шоу да е част от стратегията на Българския лъв за разтоварване преди голямото състезание.

Цолов се подготвя за Гран при на Маями във Формула 2 – извънреден кръг, добавен в календара на шампионата. Стартовете в Бахрейн и Саудитска Арабия бяха отменени заради военния конфликт в региона, а на тяхно място бяха включени надпревари в Маями и Монреал.

Никола стартира днес с квалификация, в събота е спринтът, а в неделя е основното състезание – моментът, в който цяла България отново ще стиска палци за своето момче.

Най-вероятно пред телевизора ще бъде и приятелката му – певицата Крисия. Самият Никола признава, че в деня на състезание предпочита пълна концентрация и свежда контактите до минимум.

„Чувам се с Крисия преди състезание, но в деня на надпреварата дори не си пишем, за да мога да се концентрирам“, сподели пилотът.

Въпреки натоварената си програма, младият състезател не крие, че подкрепата ѝ е важна за него и му дава допълнителна мотивация.

У нас междувременно кампанията за набиране на членове на Националния фенклуб на Никола Цолов е удължена до 31 май заради засиления интерес и големия брой нови регистрации.

А дали питката на Никола е станала? Ако кара така, както меси – конкуренцията в Маями да му мисли.