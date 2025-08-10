ТОРМОЗ: Баневи отново се съдят с Черната Златка

Златка Димитрова и майка й Маргарита Червенкова за пореден път са подложени на съдебен тормоз от семейство Баневи. Причината е прословутият спор за земя в къмпинг „Смокиня”, който се води от години.

Въпреки че семейството на Златка има нотариален акт за имота, през април тази година фирмата „Хелио-тур-С”, зад която стои Евгения Банева, е поискала от съда в Бургас да обяви за нищожно решението за реституция на земята. То е издадено от Поземлената комисия в Созопол през 1999 г.

Според исковата молба, която е подадена от адвокатите на „Хелио-тур-С”, тази фирма е собственик на имота, който обаче е бил незаконно реституиран. През юни претенции са отправени и към още двама наследници на земята до морския бряг. Документите за поредния съдебен сблъсък на Евгения Банева и Черната Златка са публикувани в Имотния регистър.

Въпросният имот се намира на границата между къмпингите „Смокиня” и „Каваци”, а Баневи се опитват да го усвоят от над 20 години. Приживе Димитър Червенков, пастрокът на Златка, си връща земята в Каваците, която е наследил от майка си. Нещо повече, той разполага с нотариален акт за имота, издаден в далечната 1928 година. Атрактивния участък по времето на соца е завзет от „Балкантурист”, който разполага там къмпинг. Когато Поземлената комисия в Созопол връща наследството на Червенков в началото на 90-те години, то е извадено от активите на държавната туристическа компания.

Следва обаче приватизация и така се появяват Баневи с техните огромни претенции. Фирмата „Хелио-тур-С” иска не само имотът на Червенков, но и на други наследници в Каваците. Баневи се опитват да докажат, че са купили цялото място. Това обаче не е вярно, понеже частните имоти, възстановени на истинските им наследници, са извадени от „Хелио-тур-С”.

Едно от първите дела в Бургас е загубено от Червенков, и е много показателно, че по него съдия е бил Атанас Вълков. Самият Вълков е арестуван през 2011 г., докато се опитва да продаде 12 декара земя край Несебър за 2,2 млн. евро. Само че този терен никога не е бил негов, а на училище в града. Купувачът за нещастие на съдията се оказва агент под прикритие и вместо да му плати милионите евро, му щраква белезници. След това Върховният касационен съд се оказва милостив към магистрата, който пък е и масон, и за имотната афера му се разминава само с 2,5 години условно.

В спора между Баневи и Червенков за земята на Каваците, Атанас Вълков отсъдил, че теренът е неправилно възстановен от Поземлената комисия, защото, представете си, бил загубил земеделския си характер! Как се стига до такъв абсурд? Приживе Червенков публично изказва подозрения, че решението на съда е подплатено с рушвет, а според градската мълва адвокатите на Банев разнасят куфарчета с пари в съда. Самата Евгения Банева в телевизионно интервю най-нагло заяви: „В България сме раздали милиони за рушвети”, но явно се усети и побърза да се застрахова, че лично не го е правила.

Само че покрай съдебните разправии пастрокът на Златка се поболява и умира. Той завещава земята на съпругата си Маргарита Червенкова. След време тя я прехвърля на дъщеря си Златка Димитрова.

Според запознати съдебният натиск над Златка и семейството й напоследък е станал изключително силен. Източниците ни припомнят, че Баневи отново разполагат с доста пари, при това официално. Миналия декември те продадоха 40 дка земя от Каваци за 2 млн. лева. Това поне е сумата, отбелязана в регистъра. Купувач е „Ел Би Джей Пропърти” на хотелиера Теодор Пастармаджиев. Сестрата на Евгения - Славена обаче се хвали, че батко и кака й взели далеч повече пари. Така или иначе, явно олигархът не се шегува.

Самата фирма „Хелио-тур-С”, от чието име се водят делата срещу наследниците на морските имоти, е основана през 1991 г., а неин шеф сега е Евгения Банева. Къмпинг „Каваци” пък е приватизирани от Николай Банев през 2000 г. По онова време той завзема също и на къмпингите „Златна рибка”, „Градина”, „Веселие”, „Черноморец”, както и на резиденция „Созопол“, ресторантите „Винарска изба”, „Механа” и „Хоризонт”. Тези имоти са част от активите на „Хелио-тур-С”, наследника на „Балкантурист”.

Всъщност Баневи окрупнява придобивките си с помощта на Работническо-мениджърско дружество, чийто шеф е друга одиозна фигура - бившият кмет на Созопол Панайот Рейзи. Приватизацията на ценните имоти, разбира се, е направена на символични цени. При това по-голямата част от парите дори не са платени. Фирмата на Банев „Приват турист” получава 40% от държавната тогава „Хелио-тур-С” за 700 хил. долара! Но Банева не плаща дори и тези пари, а само 10% от тях. Веднага след това чрез разни машинации прибра и останалите акции на „Хелио-тур-С”. И за всичкото това богатство дава единствено компенсаторки, които се търгуват за 10-15 стотинки при номинал 1 левче. Така олигархът на практика става крупен приватизатор на морските имоти, а и не само на тях, както е известно. Затова не е изненада, че покрай прословутото дело срещу него се заговори за скрити над 1 млрд. лева в швейцарски банки.

Все пак и Агенцията по приватизация в един момент решава да си прибере дължимото. Съдебен изпълнител обаче започва да разпродава къмпингите на силно занижени цени. Баневи губят 63 дка. от „Градина”, които са продадени за 1,7 млн. лева. Близки до олигарха споделят, че се заканвал приключи с Каваците, да си върне и „Градина”. Маже да звучи като изхвърляне, но при ширещата се корупция в съда, а и не само там, нищо чудно това да не са празни приказки.

Преди време съдебен изпълнител беше обявил за продажба и част от къмпинг Каваци”, поради неизпълнени приватизационни задължения, неплатени данъци и осигуровки. Както показва развоят на събитията, Баневи не само успяха да спасят къмпинга и дори да го продадат. Как точно стават тези фокуси – те си знаят.

Факт е, че приватизаторът и жена му жънат успехи в съдебната зала. Докато тях все още ги съдят за тежки икономически престъпления, те вече успяха да осъдят България в Страсбург.