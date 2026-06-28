Тропическа денга тръшнала Ненчо Балабанов

Ненчо Балабанов трябваше да изнесе концерт в средата на юни в голям музикален клуб в София. Елитното заведение в идеалния център на столицата е с внушителен капацитет от 1000 места и макар че билетите не се харчеха чак като топъл хляб, пеещият актьор продал значителна част от тях. Неочаквано за мнозина обаче, той отмени концерта си, който рекламираше седмици наред, защото се тръшна на легло в болница с тежка пневмония насред лято.



Балабанов най-вероятно е пипнал рядка за нашите географски ширини тропическа болест. Поне така се мълви в артсредите, научи „Уикенд” от близки до най-разпознаваемия имитатор на Бойко Борисов.



Броени дни преди концерта си Ненчо се похвали, че е на романтичен воаяж до Малдивите със съпругата си Катрин. Покрай уморителните си ангажименти в театъра и като водещ на „Сделка или не” в Нова телевизия, Балабанов решил да изненада по-младата си половинка с екскурзия до екзотичната островна дестинация, която е любима на родния хайлайф. Там все още изискват задължителен PCR тест, въпреки че пикът на ковид пандемията отдавна отмина. Тестът обаче е само проформа и чужденците се пускат в страната по живо, по здраво. Не се изискват допълнителни ваксини за посещение на красивия архипелаг до западния бряг на Индия. Тамошните власти не държат особено на медицинския контрол, защото туризмът е гръбнакът на местната икономика.

На Малдивите обаче върлуват опасни заразни болести, които не се срещат по нашите географски ширини. Дни след като се връща в България, Ненчо Балабанов почувствал внезапно неразположение. Първоначално опитал да се лекува в домашни условия с бабешки илачи, но без особен успех. Актьорът вдигнал 40 градуса температура, втрисало го в леглото и още се инатял, че не иска да ходи на лекар. Временно се пооправил, но на следващия ден отново почувствал прималяване и гадене, вдигнал и висока температура. Жена му Катрин оставила дъщеричката им Алина, която още няма 3 годинки, при една от бабите, и натоварила опърничавия пациент в колата към спешното отделение на една от големите столични болници – „Софиямед”. Синът му Богомил от първия му брак с музикалния педагог и пианистка Ралица, вече е студент по право на 21 години и се гледа сам.



Измъченото състояние на Балабанов бързо предизвиква смут сред феновете му от какво точно се е поболял актьорът, та му се наложило да пази леглото в отделението по заразни болести.



„Едва днес разбрахме кой е врагът и къде се намира. Той е в белия дроб – пневмония! Внимавайте, пазете се дори лятото, никой не е застрахован. Вируси дебнат навсякъде. Малко по-добре съм, едва днес”, сподели Ненчо дни след приема си в болницата, като изглеждаше видимо по-свеж, весел и поруменял.



Двата дни, през които докторите упорито се опитвали да диагностицират какъв точно вирус е тръшнал актьора, само засилиха спекулациите, че той е пипнал рядко срещана у нас болест. Симптомите и пораженията върху организма, които той описа – втрисане, висока температура, пневмония и това, за което никой не говори – диария, напомнят за заболяването денга. То се разпространява от тропически комари от вида Aedes и повечето местни жители на Малдивите са изкарали. Вирусът, който е особено опасен, има четири щама, като само срещу един от тях хората изграждат имунитет сред преболедуване. Денгата може да бъде и смъртоносна, като има съмнения, че именно тя погуби музикалния продуцент и водещ Радослав Кавалджиев-Роро едва на 40-годишна възраст след екскурзия в Бали. Поне такива съмнения изрази преди девет години специалистът по заразни болести доц. Атанас Мангъров. Болестите зика и чикунгуня също се срещат на Малдивските острови, разпространяват се от комари и протичат при сходни симптоми като денгата.



В деня, в който трябваше да се състои концертът, със зимна грейка в жегата, с изтерзано лице и видимо изпитвайки силен дискомфорт, Ненчо Балабанов се обърна към последователите си от приемния кабинет: „Обичам ви много! Изключително много съжалявам, много ми се пееше днес”. Артистът се извини на всички, които са си закупили билет за концерта му и заяви, че всеки може да върне ценната хартийка и да си получи парите обратно. А на по-търпеливите обясни, че се надява скоро да оздравее и ще пее на нова дата.



Ненчо надявал да се размине само с инжекция и две шепи хапчета, но докторите категорично наредили, че трябва да остане под лекарско наблюдение в болница. Лекарска тайна какъв с точно вирус се бори Балабанов, а и той не изгаря от желание да споделя. Важното е, че обичаният актьор вече се чувства значително по-добре и почитателите му очакват с нетърпение новата дата на концерта му.