Устата: Азис не ме покани на концерта си, не се сърдя, вече съм в друга сфера https://hotarena.net/laifstail/ustata-azis-ne-me-pokani-na-koncerta-si-ne-se-sardya-veche-sam-v-druga-sfera HotArena.net

Вече съм в друга сфера - тази на театъра, разкри пред вестника изпълнителят, създал редица хитове с Васко

"Азис не ме покани на концертите си!", призна сензационно пред "България Днес" хип-хоп чалгарят Иван Динев-Устата.

Рапърът дори не видял кадри от двата спектакъла на дългогодишния си колега, с когото създават едни от най-култовите фолкхитачки, сред които "Точно сега" и "Нащракай се".

"Нямах време да проследя събитието. Мернах, че доста хора са се изказали негативно, но не мога да заявя дали са прави или не, защото нищо не съм гледал", уточни Устата, който отдавна твори в друга сфера.

Динев е категоричен, че не таи лоши чувства към Васко, а насочва фокуса си към своята нова страст - театъра. В стендъп комедиите си той говори за наболели теми и факти, които всички мислим, но много рядко изричаме на глас: "Не съм очаквал такъв голям интерес! Смятам, че хората просто имат нужда да излязат от всекидневието, потапяйки се някъде другаде. Да се посмеят или да чуят неща, които им минават през акъла, но никъде не се казват", на мнение е изпълнителят, който наскоро игра пред публика в Нидерландия и Испания.

Противно на похвалите по адрес на Устата концертите на Азис предизвикаха истинска вълна от хейт коментари. Над 30 000 човека препълниха "Арена 8888" на двете дати (13 и 14 февруари) по случай най-върховната емоция - любовта. Билетите се разпродадоха напълно, а цената им на черно достигна смайващите 1000 евро. За тези суми феновете очакваха шоу на световно ниво, а получиха нищо повече от евтино "претупване на работата".

"Твърде излишно, кичозно и необразователно е в уж бедна страна, където хората се оплакват от недоимък, да се случат два концерта, навярно пълни с хора. Ако тези хора са били pоми, пак няма нищо лошо, но пък нали и те все бедни, все на помощи. Относно дали Азис бил с гениален глас - чувал съм много мъже pоми да пеят добре и дори да го превъзхождат гласово. Че той е продукт, донякъде медиен, донякъде продукт на случайността и повече на качествата си, е всъщност похвално", изказа се безкомпромисно по темата пиарът на звездите - лорд Евгени Минчев.

Факт е, че в последно време костинбродецът бе доста зает около сватбата с новия си мъж - американеца Ник. На фона на това певецът изгря и в сезона "Слънце" на "Капките", което допълнително го разконцентрира. Трудно се носят толкова дини под една мишница!