ВЪЗМЕЗДИЕ: Две години пандиз за обирджията на Близалката

Румен Димитров
4641

Две години лишаване от свобода при строг режим получи обирджията на фолкпевицата Ваня Великова, по-известна като Близалката, похвали се самата тя.

След почти година и пет заседания съдът в Трявна се произнесе за 26-годишния Бойко А. от Севлиево, който миналото лято разби джипа на блондинката и й задигна 3000 лв. 

Запор

Затова Близалката ще получи 1600 евро обезщетение заедно със законната лихва от датата на деянието. Самата тя е била шокирана, че в съдебната зала младежът е признал не само нейния случай, а и други престъпления - около 30 кражби, които били изчетени цели 5 минути. Пухкавата изпълнителка не пропуснала да си направи селфи в съдебната зала след прочитането на присъдата, с което си навлякла гнева на съдията, който й напомнил къде е и че било „непристойно“ поведението й.

Преди да излезе от залата, Ваня пожелала на крадеца „приятен престой в Ловеч“, а той я обидил пред съдия, адвокат и прокурор.

Сега тя чака 14-дневния срок за обжалване и се готви да пусне изпълнително дело за запор на имущество. 

Хайки

Близо три месеца Ваня Великова е дебнала мистериозния апаш, който тормозел жителите на т.нар. „Квартал на богатите“ в Габрово.

„Всяка нощ, около 3 сутринта, когато залаеше някое куче, заставах на прозореца и наблюдавах“, разказа тогава пред „Телеграф“ тя.

Една сутрин се събудила и заварила джипа си със счупено стъкло и разбита врата. В автомобила били оставени портмонето й с 3000 лв., предназначени за предстоящо пътуване до Турция, както и лични документи.

„Оставил беше само документите ми и ластиците от пачките. Всичко друго липсваше“, споделя изпълнителката на „Барби“. Първоначално заподозряла бившия си любовник Хюсеин, но след като разбрала от съседи, че и техни коли са били обрани, подозрението й се насочило другаде. С комшиите организирали нощни хайки, за да го хванат.

3 Коментара

Марко

преди 2 дни

Оле ще трябва да си лея куршум от вида на гази оета!

Бивш от МВР76

преди 1 ден

ХотАрена. Че преди време на снимка по ти ви гледах Гнусната Мангалка, че майката(била таковата при нелеп инцидент като вече е при рамзес втори) на Гнусната и Чистокръвна МАНГАЛКА роксана певица от гнусната чалга че таков К..Ю..Н..Е..Ц е била. Най много се радвам, че Майка ми е Бяла и Симпатична Българка. Поздрави от Сашко от Перник. Бивш граничен полицай и настоящ евангелист.

