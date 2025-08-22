Венцислава Тафкова: Влизам в „Биг Брадър“

Първата носителка на короната „Мис България“, преквалифицирала се във фолк певица, влиза в „Биг Брадър“. Това сподели самата Венцислава Тафкова в разговор със свои последователи.

Попитана би ли влязла в Къщата на Големия брат, пловдивската моделка отговаря с охота, че това е нейното предаване.

„Да, с двете ръце съм "За". В такъв тип риалити се виждам. Бих участвала“, готова е Венцислава. Преди това пък феновете полюбопитстваха и за актуалното риалити в момента „Диви и красиви“, но там удариха на камък. Тафкова е категорична, че подобен род романтични предавания, в които жени се борят за мъже или разкриват чувствата си, не са й по вкуса.

И като стана дума за вкус – изпълнителката на „Совалката“ разкри и по какви мъже не си пада. „Не излизам с мъже, които не подаряват цветя. Всяка жена поставя оценка за себе си и за начин, по който един мъж ще се отнася към нея“, категорична е певицата.