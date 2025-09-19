Венцислава Тафкова за първи път призна: Да, гаджето ми не беше българин https://hotarena.net/laifstail/vencislava-tafkova-za-parvi-pat-prizna-da-gadzheto-mi-ne-beshe-balgarin HotArena.net

„Да, вярно е! Имах дълга сериозна връзка с човек, който не е българин!“ Това сензационно разкри Мис България 2020 Венцислава Тафкова.

Признанието й за първи път дава светлина върху личния й живот като цяло. Красавицата не обича да споделя подробности от интимния си свят и досега никога не е вадила на показ което и да е от гаджетата си, пише Intrigi.bg.

През последната година обаче на феновете им правеше впечатление, че Венцислава все по-често отскача до Турция. Изкусителката почти всяка седмица бе в южната ни съседка, пускайки снимки я от романтична вечеря, я от топ луксозна хотелска верига. Предположенията бяха, че вероятно планира да заснеме поредния си музикален клип в Истанбул и е на Босфора по работа.

Не липсваха и слухове, че изпълнителката на „Совалката“ всъщност е там на романтични воаяжи с гаджето си – тайнствен и богат турчин.

От известно време насам обаче пътуванията секнаха, а източници от светските среди започнаха да шушукат, че вероятно Венцислава се е разделила с гаджето.

„Вярно ли е, че бившият ти не е българин“, попитаха я любопитни последователи в Инстаграм, на което Тафкова отговори утвърдително, разпръсквайки веднъж за винаги всички съмнения относно бившия й партньор.

Тя дори публикува снимка с огромен букет червени рози към признанието си, недвусмислено показвайки един от жестовете, които й е правил. По-наблюдателните забелязаха и любовна картичка в ъгъла на букета, на която се чете: „С обич, за най-красивата принцеса“.

„Смея да твърдя, че мъжете в живота ми винаги са ме ценили и са правили красиви жестове към мен. Според мен всичко зависи от това какъв мъж избира жената до себе си“, продължава да открехва завесата на личния си живот певицата.

По всичко личи, че мъжът до нея е бил доста романтичен. Но уви – вече е бивш!