ГОРЕЩО! Супер Бианка заряза Америка! Вижте с кои известни мъже я засякоха по Черноморието ни! СНИМКИ

Актрисата Бианка Илич, която преди години беше репортер в "Шоуто на Иван и Андрей" под псевдонима Супер Бианка, се прибра от Щатите и се насочи към Българското Черноморие.

С близки приятели от академията тя посети различни места и се срещна с хора, които не е виждала отдавна.

„Да се учим от легендите“ – написа под кадър с колегата си и директор на Пазарджишкия театър Димитър Баненкин.

Светилище

Със сигурност най-голямо впечатление и удоволствие за Бианка е било да посети тракийското мегалитно светилище Бегликташ, което се намира на 5 км северно от град Приморско, в полите на Странджа планина. В продължение на хиляди години древните траки са се събирали на Беглик таш. Това свещено светилище, където са се прекланяли пред слънцето, природата и боговете. Днес тези тайнствени камъни остават част от древното наследство на България, напомняйки ни, че тази земя пази своите тайни и легенди живи в продължение на хилядолетия!", написа под споделени кадри актрисата, на които се вижда и нейният колега и бивш заместник министър Илко Ганев. Под всички кадри Илич пише с хаштаг, че е щастлива, че е българка.

Мамник

По време на почивката си на Южното Черноморие Бианка Илич сподели, че е имала възможността да се срещне и с писателя Васил Попов. Дори си качи снимка с него, под която написа: „Някои писатели разказват истории... Васил Попов връща митовете и легендите на България към нов живот! Доказва, че българският фолклор е всичко друго, но не и старомоден!!!“.