За първи път след раздялата: Глория и Илия Загоров пяха в дует на голямата сцена https://hotarena.net/laifstail/za-parvi-pat-sled-razdyalata-gloriya-i-iliya-zagorov-pyaha-v-duet-na-golyamata-scena HotArena.net

Невероятно, но факт! Глория и бившият й съпруг Илия Загоров съединиха гласове за първи път след раздялата си на концерт в Кърджали.

Те изпяха в дует няколко сръбски турбофолк хита, като преди това Глория подгря с призиви за мощни аплодисменти публиката. Според нейни колеги това е знак, че съвместните певчески изяви на бившата двойка ще зачестят.

За последен път композиторът и певец Илия Загоров и Кралицата на попфолка направиха дуетни изпълнения на кръщенето на внучката си Галина от дъщеря им Симона Загорова през 2022 г. Но това бе частно събитие в ресторант, така че „не се брои“. За разлика от него, скорошната изява на двамата пред многобройна публика поставя със сигурност ново начало в отношенията им, поне в професионалните, пише "България Днес".

За разлика от бившия си, който е щастливо обвързан за втората си половинка Славка – блондинка, родом от Кърджали, Глория преминавала по думите на хора от близкото й обкръжение през труден период в личния си живот.

Нейният приятел – 39-годишният Добромир Добрев, се яви наскоро пред съда в Пловдив като обвиняем за притежание на марихуана на стойност близо 81 000 евро и за участие в организирана престъпна група. Но още преди няколко месеца, когато до медиите стигна новината за задържането му, Гло

се дистанцира

от него.

В момента попфолк звездата е със свободно, но не разкрива дали и разбито, сърце. Тя избра да прекара лятната ваканция на Българското Черноморие в компанията на майка си Стефка, също певица, щерка си Симона и внучката си Галина. Гло редовно пуска фотоси и клипчета как вози на кану малката Галя.

Според запознати Илия Загоров искал да даде едно мъжко рамо на бившата си съпруга, макар очевидно да нямало надежда искрата на любовта между двамата да пламне отново. Но по всяка вероятност двамата ще постигнат едно плодотворно не само в емоционално, но и в работно отношение приятелство, скрепено от общата им наследница и внучка и от предишното им

тясно сътрудничество

в попфолка.

Загоров вече направи жест, израз на бащина обич и подкрепа, към Симона, предоставяйки й миналата година пълната свобода да изпълни римейк на прочутото му парче от далечната 1999-а „Командира на вагона“, превърнало се във визитна картичка заедно с „Хищна хиена“ на попфолк ветеранката Петра