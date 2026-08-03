Анна-Шермин: „Ергенът“ омръзна на зрителите, на хората им идва в повече!

Анна Метушева, по-известна с екзотичния псевдоним Анна-Шермин, е сред най-обсъжданите участнички в българското издание на „Ергенът“. Родена в Ловеч, по-късно се премества в Израел, където израства и попива от тамошната култура. В романтичното риалити става център на внимание със своята самоувереност, провокативност и остър език. Така печели популярност, но си навлича и гнева на зрителите. За своето истинско „аз“, извън прожекторите и телевизията, Анна говори пред „България Днес“.

– Анна, от известно време отново сте в България. Липсва ли ви Израел, където живяхте дълги години?

– Разбира се, че ми липсва, но винаги когато съм имала възможност, се връщам там. Сега е доста по-трудно предвид военния конфликт. Имам много приятели в Израел, голяма част от моя живот е преминал на това място. Майка ми и брат ми също се прибраха в България и вече са при мен, което е доста успокояващо. Ние сме малко, но сплотено семейство.

– Войната в Близкия изток ли е една от причините да се завърнете у нас?

– Със сигурност, но все пак България е моята родина. Докато живеех в Израел, винаги съм пазила сантиментален спомен за страната ни, а мама все повтаряше, че един ден би се върнала. За нея е сбъдната мечта, че отново си е у дома.

– Харесва ли ви животът у нас?

– Чувствам се добре и мисля, че животът в България е хубав. Има го това спокойствие, което, за съжаление, в Израел нямаше. Комфортно ми е, защото сме топъл народ.

– В „Ергенът“ често тръгвахте с рогата напред, типично за огнената ви зодия Овен. И в реалността ли сте такава?

– Да, много съм импулсивна, инатлива и целеустремена. Това е нещо, с което се опитвам да се боря, защото в много аспекти ми е пречело. Хубаво е да постигаш каквото си наумиш, но трябва да е в рамките на допустимото и амбицията да не прекрачва твоите лични граници. С годините узрявам.

– След предаването споделихте, че сте различен човек пред камера и извън нея. Каква е истинската ви същност обаче?

– Аз съм човек, който предимно се интересува от своите близки и не обръщам внимание на това, което се случва с останалите. Най-голямата разлика с образа ми в телевизията е, че в реалността никога няма да вляза в спор с хора, които не са от обкръжението ми, както правех във формата.

– Поддържате ли още отношения с участниците от „Любов в Рая“?

– Единствено с Криси и Виктор, които са двойка. Двамата бяха доста обсъждани за това, че не са продължили с половинките си от риалитито, а са се събрали. Мисля, че щом не са намерили щастието в бившите си партньори, няма лошо, че са се преоткрили един друг. Подкрепям връзката им.

– Чисто ментално как успяхте да се справите с целия хейт, който натрупахте след формата?

– Примитивно е да даваш преценка на базата на това какво си гледал по телевизията. Нещата изобщо не стоят така, както повечето зрители си представят. Не трябва да забравяме, че главната цел на тези предавания е, като седнеш да гледаш, да ти е забавно. В другите държави се разчита предимно на провокацията. На мен лично негативните коментари не ми повлияха. Понякога дори ми става смешно, когато отворя да видя профилите на потребителите, които ми ги пишат. Не ме нараняват думи, казани по толкова прост начин. Градивна критика бих приела, тя помага за развитието, но не и цинични нападки.

– Тази есен ще гледаме седмо издание на „Ергенът“. Не омръзна ли вече на зрителите?

– По мои наблюдения – да. Повечето ми познати също споделят, че вече не го следят и им идва в повече. Хората се пренаситиха. Може би имаме нужда да гледаме нещо малко по-различно.

– В кое друго шоу бихте участвали?

– Отворена съм за „Хелс китчън“. В него аудиторията ще види друга страна от мен, ще изляза от зоната си на комфорт, което ще е интересно и за зрителите, и за мен самата.

– В „Черешката на тортата“ забелязахме, че сте доста добра домакиня.

– Да. Още докато бях малка, преди да замина за Израел, прекарвах много време с баба ми. Тя ме научи да готвя дори и българска кухня. Мога да правя много традиционни гозби. Аз самата предимно съм фен на японските ястия, морските дарове и средиземноморските блюда.

– Не личи да си хапвате много! С тренировки ли поддържате тази перфектна фигура?

– Наскоро се върнах към фитнеса и тренирам с треньор. Правила съм йога, също така и пилатес. Играя тенис. Тайната за добрата ми фигура е да не вкарвам нездравословни храни вкъщи, ха-ха.

– Следите ли българската политика?

– Предисторията на политиката показва, че явно мъжете не се справят толкова добре в нея, и мисля, че е хубаво да имаме жена начело. В Индия това се е случило още преди години. Съществуват примери като Маргарет Тачър. Подкрепям това, трябва да се даде шанс на нежния пол.

- За финал – най-сладкият въпрос, този за любовта. Разкажете ни за човека до вас.

– Той е точно обратното на мен. Преди него съм имала много огнени връзки, в които аз и партньорът ми сме се опитвали да доминираме. Мисля, че истинското мъжество не се измерва в мускулите и командоренето, а в това дали жената до теб се чувства спокойна да бъде себе си – нежна, крехка и защитена. Човекът до мен ме кара да се чувствам точно така, защото мисли рационално. С него наблягам на женската си енергия.

– Ще се преместите ли при любимия в Лондон?

– Бих искала, но на този етап имам много ангажименти в България. С нищо не трябва да се прибързва, защото всичко, което става спонтанно, приключва със същата скорост. Засега се наслаждаваме един на друг, с времето ще разберем и доколко сме съвместими.