Заради рискова бременност: Актриса от "Татковци" и "Вина" влезе в болница

Кристина Верославова претърпя спонтанен аборт миналата пролет

Тежки, но изпълнени с надежда дни преживява актрисата Кристина Верославова. Талантливата хубавица от сериалите "Татковци" и "Вина" разкри, че очаква първото си дете, но бременността й е високорискова и вече 12 дни е в болница заради опасност от преждевременно раждане.

Актрисата е в шестия месец и заедно с половинката си Камен Банковски очакват момченце.

"Представях си този пост по малко по-различен начин, но докато ние си правим планове, животът си има свои", пише Кристина под първия кадър с наедряло коремче, с който е искала да съобщи на почитателите си, че очаква рожба.

"Бременна съм в 6-и месец с едно бая едричко и здраво момченце (прилича на баща си явно)", с гордост признава бъдещата майка.

Щастието обаче бързо е помрачено. Точно след феталната морфология лекарите установяват сериозен проблем.

"Представях си как споделям за това след феталната морфология, като с Камен най-накрая си направим снимки, но точно в този ден разбрахме, че бременността ми е високорискова с опасност от преждевременно раждане заради рязко скъсяване на шийка и веднага бях приета в болница, където съм и сега", разказва любимото лице от екрана.

Заради усложненията Кристина признава, че вече живее ден за ден.

"Спрях да мисля в седмици, месеци и да имам планове. Сега мисля ден за ден. Вярвам, разбира се, че всичко ще е наред, но се боря с много страхове, с липсата на контрол, с пренастройване на психиката ми, че нищо няма да е каквото си представях", откровена е фината брюнетка.

Това не е първото тежко изпитание за Кристина. През април миналата година лъчезарната артистка преживя спонтанен аборт. Тогава тя сподели: "В момента, в който се случи, по-скоро го блокирах. Това са ми защитните механизми от малка. Ако е нещо тежко и травмиращо, аз го блокирам. Малко по малко го преживявам. Така че все още имам моменти, в които плача много и ми става много тъжно. Страх ме е, като си помисля дали ще се случи отново".

До бившата топмоделка в този труден момент е любимият й Камен Банковски, който развива успешна кариера в бизнес сектора и влезе в престижната класация на "Форбс" - "30 под 30" през 2021 г. Даровитата и красива Кристина също има впечатляваща биография и извън малкия екран. Преди да се отдаде изцяло на актьорството, чаровницата работи като модел в Италия, Южна Корея и САЩ, а по-късно учи бизнес в Англия. Завършва престижната академия "Лий Страсбърг" в Лос Анджелис - школата, през която са минали легенди като Ал Пачино и Робърт де Ниро.

Въпреки страховете Верославова не губи надежда, а двамата с Камен вярват, че съвсем скоро ще прегърнат здраво своето дългоочаквано момченце. Стискаме палци всичко да е наред!