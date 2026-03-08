Защо се мразят Диана Димитрова и Рая Пеева?

Напрежението между Диана Димитрова, Рая Пеева и Красимира Демирева в кулинарното риалити „Хелс Китчън” се превърна в една от най-обсъжданите теми сред зрителите. Макар форматът да предполага съревнование, при двете актриси искрите сякаш прескочиха отвъд обикновената игра и имат личен оттенък, забеляза „Уикенд”.

Всичко започна с подмятания за „взети роли“ и усещане за недооценяване от шеф Виктор Ангелов. „Малко ни взе ролята“, заяви Рая, а майка й Красимира Демирева бе още по-категорична: „Какво малко, направо си ни взе и двете роли.“ Репликите ясно показаха, че между трите дами тлее сериозно напрежение. Според майка и дъщеря вниманието на публиката и хвалебствията на шеф Ангелов са насочени основно към Диана, което видимо ги дразни. Димитрова остана спокойна на репликите на русите си колежки, които видимо я недолюбват.

От своя страна Рая не остана длъжна: „Диана, колкото иска да си взима там главната роля, ние имаме другаде.“ В думите й си пролича малко злоба и жлъч към битата от Юлиан Вергов нейна колежка. Конфликтът им се подхранва и от естественото съперничество между красиви жени, свикнали да бъдат в центъра на вниманието.

Красимира Демирева допълнително наля масло в огъня с думите към шеф Ангелов: „Толкова работа свършихме с Рая, а вие само Диана хвалите. Това не е хубаво за Рая.“ Тя дори заяви, че е „въпрос на време“ да изключи Димитрова от играта. Думите й прозвучаха като закана към Диана и си пролича, че явно имат някакви лични неразбирателства от преди шоуто.

Трите дами са не просто в професионално съревнование, а в битка за признание и подкрепа. От продукцията обобщиха ситуацията лаконично: „Райчето и майчето се борят за светлините на прожекторите и любовта на публиката“. И може би именно това е същността на конфликта - символичната „главна роля“ в шоуто.

Не е изключено Диана и Рая да са имали и общо гадже в студентските си години, защото и двете са набор 90, а НАТФИЗ са завършили в две последователни години и със сигурност се знаят още от студентската скамейка.