Защо Ваня Цветкова крие, че е станала баба

Ваня Цветкова е станала баба миналата есен, но не обелва и дума за това. Актрисата, която от години живее в Америка, се радва на внучка и помага в отглеждането на детето. Момиченцето е първата рожба на сина ѝ Павел, който става татко за сефте на 39-годишна възраст. Майката е американка, с която мъжът живее без брак, писа наскоро седмичникът „Уикенд“.

Ваня Цветкова за последно беше в България преди 3 години. Оттогава звездата от куп родни филми от соца не се е завръщала, а и няма причина да го прави. Преди години тя продаде жилището си в София, за да си вземе къща в Америка.

В България Цветкова се завърна, за да участва в 2 сериала – „7 часа разлика“ и „Фамилията“. Тя очакваше още предложения за роли, но след като такива не получи, отново се върна в САЩ. Години наред един от секссимволите на киното ни през 90-те работеше като крупие, но отдава изнурителния начин на живот зад гърба си. За Ваня се грижи именно синът ѝ, който е програмист, а преди време основал и собствена компания за приложения на изкуствен интелект. Павел е вече доста богат и глези майка си, която пък му помага в отглеждането на детето му.

Звездата от филма „Комбина“ е родена на 12 януари 1958 г. в София. В кръщелното свидетелство е записана като Иванка, на името на баба си. Дори с това име е в титрите на филма от 1979 г. „Като белязани атоми“ – Иванка Цветкова.

„Мразилa съм името си от дете, струвало ми се, че по-грозно от него няма на света. Сега вече не смятам така, особено ако се махне буквата „к“ и стане Ивана. Би било прекрасно име, ама не съм се сетила тогава“, признава актрисата, възприемана като едно от най-красивите дарования в Народния театър за младежта през 80-те години.

След 1990 г. тя е сред първите, които „хукват подир американската мечта“ и отдавна е гражданка на Щатите.