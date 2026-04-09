ЖЕСТОК ТОРМОЗ: Вяра и Надежда от тризначките разпродават вещите на майка си, Любов се прибира спешно от Лондон

Скандалът с тризначките ескалира: Любов се прибира спешно, за да защити майка си

Драмата около Вяра и Надежда от скандалните тризначки отново се разгаря с пълна сила, като този път ситуацията изглежда напълно извън контрол. След завръщането си от Лондон, където според различни източници са преживявали чрез просия, напрежението в семейството е достигнало критична точка.

По информация на хора от близкото им обкръжение, майка им Любка е подложена на сериозен психически натиск. Заради случващото се, третата сестра – Любов – се прибира по спешност в България. Тя е решена да сложи край на конфликта и да защити майка си. Според запознати именно Любов е единственият човек в семейството, който запазва трезва преценка и се опитва да овладее ситуацията.

Източници твърдят, че Вяра и Надежда оказват натиск върху възрастната жена да им прехвърли жилището си, като паралелно с това започнали да разпродават нейни лични вещи. Става дума основно за скъпи подаръци, правени от Любов през годините. В социалните мрежи вече са се появили обяви за маркови обувки и аксесоари, публикувани от профили, свързвани с една от сестрите.

Ситуацията оказва тежко влияние върху психиката на майка им, която трудно понася напрежението и поведението на дъщерите си. Съседи в Благоевград разказват, че скандалите в дома са ежедневие. По думите им, често се чуват силни викове и разправии през нощта, което създава сериозно безпокойство в квартала.

Допълнително тревожни са твърденията на хора, които са срещали Вяра и Надежда в Лондон. Според тях проблемите на сестрите не са само от психическо естество, а са свързани и със злоупотреба с упойващи вещества. Предполага се, че именно за това са отивали голяма част от средствата, които те са събирали.

Припомняме, че тризначките добиха популярност с участието си в риалити формат, където спечелиха симпатиите на зрителите и стигнаха до победа. След това станаха обект на сериозен медиен интерес, включително фотосесии и участия. С времето обаче отношенията помежду им се влошиха.

Любов пое в различна посока – тя живее в Лондон със заможния си съпруг англичанин и дъщеря им, далеч от скандалите. По информация на близки, тя дори е прекъснала контакт със сестрите си заради дългогодишно напрежение и конфликтни отношения.

Настоящата ситуация обаче я принуждава да се намеси. Очаква се нейното завръщане в България да бъде решаващо за развитието на семейната драма.