Журналист интервюирал Ружа Игнатова: Тя е жива, вероятно се укрива в Дубай!

Тази вечер от 22:00 часа по NOVA, минисериалът „Взимай парите и бягай" повдига завесата над една от най-големите финансови мистерии на нашето време – животът на Криптокралицата Ружа Игнатова. Къде е тя днес? Жива ли е... или легендата вече е надживяла истината? Журналистът Николай Стоянов е един от първите, който я интервюира преди тя да стане един от най-издирваните хора на всички времена.

„Тя е пищна брюнетка с разпусната тъмна коса, плътни устни с ярко червило и вкус към скъпите и едри бижута. Облечена е в бална рокля - далеч извън бизнес етикета. Прилича повече на Шехерезада или Кармен, но всъщност е българката Ружа Игнатова или Доктор Ружа, както е известна. Жената, която ФБР и над три и половина милиона души по цял свят търсят, за да им върне парите." – това е откъс от книгата на журналиста, който описва жената, която светът нарече Криптокралицата Ружа Игнатова. Срещат се само веднъж за 30 минути през 2015-а.

„Беше в офис под наем. Тя беше доста уверена, спокойна. Не искаше предварително въпроси. Започна с кажете какво ви интересува, ма стига с тези пирамиди, че ми е писнало да слушам, че съм пирамида. Завърши с внимавайте какво ще пишете, защото имаме много добри адвокати. В този дух, но същото време тя отговаряше доста непосредствено, без някаква предварителна подготовка и заученост. И сме така, че зададохме всичките които можахме към този момент на удобни въпроси. От сорта на какво ми гарантира, че ако ви дам пари няма в един момент да изчезнете. Отговорът и точно на този въпрос беше: "Вие знаете аз коя съм, знаете къде живея, знаете как изглеждам", разказва журналистът Николай Стоянов.

„Последните известни данни, къде е тя, датират от края на 2017 година. Това са вече доста години. Наближават 9 години вече. Тогава това го знаем от данните от американските разследвания около Ружа Игнатова. Тя се качва на самолет от София за Атина. И от там нататък има единствено известни свидетелски показания, че след това е пътувала вече и с кола и до Солун, с някакво намерение да се връща в България обратно. Но никакви сигурни данни нямаме след това, какво се е случило с нея. Логичното място, където би трябвало да се укрива, за мен е Дубай. Там и една съществена част от фирмите около OneCoin са оперирали. Знаем, че е имала доста банкови сметки там. Знаем, че е имала имоти там. Така, че за мен това е най-логичната дестинация за нея, без да мога да докажа нещо и да кажа със сигурност, че е там. Всичко останало, разбира се, е по-скоро една такава митология, която със нейния образ на такава една жена, която е готова на всякакви авантюри", допълва той.

И въпреки всичко – никой не говори за нея в минало време. Ружа Игнатова остава в списъка на ФБР – рамо до рамо с най-опасните престъпници в света.

„За мен това е най-силният сигнал, че тя все още е жива. Този списък на топ 10 Most Wanted на ФБР е доста силен инструмент. Той така е нещо, което исторически има голяма успеваемост. Хората, които са слагани в този списък, за голяма част от тях, мисля, че над 90%, или са заловени, или поне е получавана информация за това, къде се намират, къде се укриват. Така, че ФБР толкова години да държи едно от тези 10 места в ценния си инструмент за издирване на хора, за някой, който има голяма сигурност, че е мъртъв, ми изглежда нелогично, така че допреди тя да бъде сложена от ФБР сред 10 най-издирвани престъпници, бях по-склонен да приема, че вероятно не е между живите. Все пак са доста години за някой напълно да изчезне от света", продължава с разказа си Стоянов.

Името на брат ѝ изплува и в друго разследване – сред хилядите файлове около Джефри Епстийн.

„Първо, имейлите на Епстийн са едно огромно количество всевъзможна информация, така че това, че някои името му е попаднало там, може и да е напълно периферно.

По-скоро не бих видял там някаква голяма връзка, която да е нещо съществено и нещо, което да дава някакво допълнително към историята на OneCoin. По-скоро предполагам, че дори всички бяхме любопитни какво се случва. Брат й беше задържан в САЩ, свидетелските му показания бяха така доста отразявани от медиите, така че предполагам, че било по-скоро такъв интерес. А иначе мисля, че конкретно с Епстийн имаше и друга доста по-пряка връзка, че по едно и в същото време са били в един и същ арест, който е доста огромен в Манхатън. Едва ли са се засекли лично Константин Игнатов и Джефри Епстин, но са били на едно място", търси връзките журналистът.

И ако около Епстийн нещата са разясняват, въпросът къде е Ружа Игнатова и милионите, с които е измамила хора в цял свят, продължават да стоят.

„Хора, които са съоснователя на OneCoin, заедно с Ружа Игнатова. Себастиян Гринлот излежава присъда в САЩ. Техните разкази дават доста пълна картина. Може би липсващото парче и най-интересната част е самата тя и какво се е случило с нея, но ако не бъде заловена, не вярвам да научим нещо повече. Това прави историята още по-интересна", категоричен е Николай Стоянов.