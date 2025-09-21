Златка Димитрова след поредното дело: Баневи искат да ни вземат земята в „Каваци” без пари Преди да ни дадат под съд, мутри обикаляха да мерят имота https://hotarena.net/laifstail/zlatka-dimitrova-sled-porednoto-delo-banevi-iskat-da-ni-vzemat-zemyata-v-kavaci-bez-pari HotArena.net

- Злати, до къде стигна битката ви с Николай и Евгения Баневи за имота на вашето семейство в къмпинг „Каваци”?

- Първо, нека обясня, че имотът ни в „Каваци” е придобит от майка ми по наследство, а не по някакъв незаконен начин. Не сме я откраднали тази земя, тя не е нечия чужда собственост и не дължа нищо нито на Баневи, нито на когото и да е било. До преди няколко месеца и те не бяха заявявали официално претенции спрямо имота ни. В силните им години до нас достигаха само подмятания, че бившата секретарка на комсомолеца Николай Банев и негова трета съпруга Евгения е хвърлила око на парцела ни.

Миналата година, след като успяха да продадат голяма част от приватизирания за жълти стотинки бивш къмпинг „Каваци”, апетитът им за пари явно се изостри. Сега се опитват да въздействат не само на нас, но и на други малки собственици на земя, да се откажем от имотите си. Говори се, че целта на Баневи е да ги придобият без пари, само с юридически хватки, и после скъпо да ги продадат.

- Колко дела се водят за имота ви?

- Срещу нас има само едно висящо гражданско дело в Районния съд в Бургас. Образувано е по искова молба на „Хелио Тур С”. Заседание обаче все още не е насрочено. Малко преди „Хелио Турс” да внесе исковата си молба срещу нас, забелязах на камерите за видеонаблюдение здрави момчета с черни дрехи и бради да обикалят имота и да правят замервания.

На свой ред майка ми и нейният покоен съпруг също водеха дела за имота. Родителите ми обаче са изключително скромни хора и нямаха възможност да си позволят армия от юристи, с каквито разполагат Баневи. Не съм наясно с детайлите по делата, заведени от майка ми и пастрокът ми, но знам, че те винаги са приключвали в наша полза, защото фактите, документите и истината са на наша страна. Семейството ми никога не е имало основание да се притеснява за малкото парче земя, което притежава, поне от гледна точка на закона.

- А получавате ли заплахи?

- Лично мен и сестра ми не са ни заплашвали директно. Но тези уж случайни подмятания, че по един или друг начин ще придобият нашето парче земя и съвпадението на навлизането на момчета с тъмни дрехи в имота ни, точно преди да се заведе молбата в съда, ми се струва по-скоро като опит за сплашване. Освен това Баневи са хора, които с медийните си изяви създават впечатление, вероятно не само у мен, че нямат скрупули. Така че имам своите притеснения, когато срещу мен се изправят те с неограничените си финансови възможности. Един бивш главен прокурор обясняваше, че те ще бъдат обвинени за пране на над 1 милиард лева. Да, но по-късно Баневи спечелиха дело, свързано с това негово изказване. Не защото съдът определи думите като лъжа, а защото беше нарушена презумпцията за невиновност.

- През годините имали ли сте лична среща с Баневи?

- Не, никога. Виждала съм ги само по телевизията.

- Защо вашето наследство е толкова ценно за тях?

- Със сигурност не е заради площта му. Имотът ни обаче е на първа линия и през него минават и други съседи за плажа. Може би поради това Баневи проявяват такъв нездрав интерес към нашия терен. Ако отиде в тях, вероятно ще ограничат достъпа до плажа и на останалите съседи и по този начин ще ги принудят да си продадат земята на безценица. Но това, разбира се, е само мое предположение.

- Има ли натиск и върху вашите съседи?

- Доколкото ми е известно, Баневи водят дела с почти всички собственици на реституирани имоти, които попадат или граничат с къмпинг „Каваци”. Това са нормални хора, на които земята им е възстановена след земеделска реституция преди повече от 25 г.

- Има ли вече окончателни съдебни решения?

- Нямам представа докъде са стигнали и дали са приключил делата. Между къмпингарите се говори, че целта е дребните собственици да се обезкървят с тежки, скъпоструващи и дълги съдебни битки, за да клекнат и да отстъпят земите си на безценица, а после Баневи да ги продадат скъпо на задаващ се на хоризонта голям инвеститор. За съжаление, хората в миналото бяха много задружни, сега вече не е така – всеки се опитва да се спасява поединично и затова сме на този хал. Тъжно е, но е така.

- А вярвате ли в българското правосъдие?

- Вярвам в българския съд и почтеността на магистратите. От човека до мен знам, че в правосъдната система има много ерудирани юристи и достойни хора. От друга страна обаче съм чела интервюта, дадени от Баневи, в това число има и едно изявление на госпожата по Би Ти Ви, и те открито се хвалят как са дали милиони за рушвети. Може би читателите помнят, че имената на Баневи се появиха и в едно международно журналистическо разследване отпреди близо 10 години - „Панама Пейпърс”. То разкри международна мрежа от адвокати, счетоводни кантори и финансови институции, които помагат на хора от различни сфери – от имена в шоубизнеса, през наркотрафиканти, крупни бизнесмени и политици – да заобикалят международни санкции, да укриват данъци и да перат пари.

- Как се отразиха разправиите с Баневи върху вашето семейство?

- Човек се притеснява, когато срещу него застават хора, които могат да си напазаруват и „правосъдие”. А и делата, които близките ми бяха принудени да водят, също се отразиха зле на здравето и на психиката на всички ни. За моя пастрок имотът в „Каваци”, макар и малък по площ, имаше силна сантиментална стойност, защото го беше наследил от майка си. Затова му беше много скъп. Той буквално влагаше цялата си енергия и свободно време, за да направи от едно бунище, каквото беше този парцел навремето, в кокетен и уютен малък оазис за нас. Чувала съм, че майката на пастрока ми Митко е наследила това място още в началото на миналия век. Знам, че имотът е бил един декар, дори и малко повече, но след реституцията през 1999 г. са възстановени около 940 кв. м. Около 50-60 кв. м е попаднала като „придаваема” част в територията на съседния имот, в който е разположен къмпингът, приватизиран от Баневи.

- След като семейството ви си върна имота, направихте ли подобрения в него?

- Да, има доста подобрения - теренът е ограден, прекарани са ток и вода. В имота ни обаче има и една септична яма, но тя е „заварено положение”, защото е изградена в годините преди да си го върнем. След това за нейната изправност отговаряше покойният съпруг на майка ми, както и други съседи, защото ямата се ползваше от всички. Само че тя е „технология” от миналото и освен, че заема място, съсипва природата. Затова обмисляме да я демонтираме и да преминем към по-модерно съоръжение. Предполагам, че и съседите ще намерят алтернативи, поне докато не се построи канализация и в тази част на Созопол.

- Някой от семейството ви живее ли постоянно в „Каваци”?

- През лятото съм там денонощно, там живея с майка ми и сина ми, с кучето Рита и котката Ейприл. А извън сезона слизам до „Каваци” почти ежедневно, когато времето е слънчево.

- Хрумвало ли ви е, че може да продаде имота и да затворите тази страница от живота си?

- Имотът ни надали надвишава като стойност цената на двустаен апартамент, но за майка ми и нейния съпруг той винаги е имал огромна сантиментална стойност. За мен също, понеже съхранява историята на семейството ни. На някои може да се стори малък и неугледен, но за мен и близките ми е безценен и не бих го продала за нищо на света. Макар да предстои съдебна битка на „Давид срещу Голиат”, защото аз нито имам финансовата мощ на Баневи, нито притежавам техните умения и опит да водя съдебни битки, съм категорична, че ще се боря за имота ни. Той е част от родовата памет на нашето семейство, нишката между поколенията в рода Димитрови. Тук прекарах детството си, сега на това прекрасно място отглеждам и моя син. Мечтая неговите деца също да имат безгрижни спомени от „Каваци”. А след тях и техните деца.