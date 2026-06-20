Златко Баретата яхна харлея и поведе мотобунт в София (СНИМКИ)

Златомир Иванов, по-известен като Златко Баретата, се включи в мотопротеста срещу скъпите граждански застраховки, пише "България Днес".

Погнатият навремето за тартор на кримиорганизацията "Фирмата", разпространяваща дрога из страната, показва твърда гражданска позиция и се бори с неправомерното и рязко вдигане на гражданските застраховки.

Протестът е породен от драстичното поскъпване на застраховката "Гражданска отговорност" за мотори и скутери.

Златомир Иванов има страст към Харлей Дейвидсън Снимки: "България днес"

Златко Баретата навремето бе погнат за тартор на кримимрежа, разпространяваща дрога Снимки: "България днес"

Баретата и съмишленици се събраха вчера на площад "Княз Александър I Батенберг" и блокираха жълтите павета. Искането на Златко и на всички моторджии у нас е съвсем просто и разумно - да се плаща сезонна застрахователна полица. Тоест да се прави застраховка само за месеците, в които реално се кара - зимата моторите са в гаражите, а не по улиците. Търсачите на силни усещания искат и оставки на ръководствата на Комисията за финансов надзор (КФН) и Комисията за защита на потребителите (КЗП).

Мотористите искат сезонни полици за гражданските Снимки: "България днес"

Името на Баретата се свързва с рокерските среди единствено в личен план. През годините Иванов редовно се появява на официални събития като откриването на мотосезона в София. След като оцеля при покушението срещу него пред Съдебната палата, той беше засичан многократно от папараци на "България Днес" да кара скъпи мотори и да общува с популярни личности и спортисти на такива събори.