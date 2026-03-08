Преследват с кола Жоро Игнатов

Жоро Игнатов запазва хладнокръвие, дори в опасни ситуации, когато участници в „Съдебен спор” агресират. За толкова много епизоди досега репортерът, който е и продуцент на хитовото предаване по Нова тв, както и операторът, и шофьорът, с които пътува, са били гонени с различни подръчни материали.

Веднъж обаче били преследвани с кола. Ответникът ги погнал, защото в техния автомобил се возил ищецът, който предявил иск срещу него в „Съдебен спор”. Случката се разиграла след задължителния репортаж. Ответникът изведнъж решил, че има още какво да си каже с ищеца. Затова, когато стартирал преследването, в колата на „Съдебен спор” настанала лека паника. Всъщност на такава се поддали само операторът и шофьорът. Жоро Игнатов запазил хладнокръвие. Той само казал на колегите си да се успокоят, някой от тях да звънне на полиция и всичко ще бъде наред.