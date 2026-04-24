Богданска и Байков в обувките на дявола

Звездите ни Александра Богданска и актьорът Петър Байков бяха на европейската премиера на „Дяволът носи Прада 2", пише Телеграф.

Събитието се проведе в Лондон пред очите на фенове от целия свят, а на него присъстваха и всички актьори в главните роли, начело с Мерил Стрийп, Ан Хатауей и Емили Блънт. „Видях я. На толкова малко беше от мен", сподели развълнувано, снимайки Ан Хатауей, една от най-известните ни инфлуенсърки и модели Александра Богданска. Тя не пропусна поредното голямо светско събитие, облечена подобаващо за повода в грациозна черна рокля от дизайнерката Пембе Кенан.

От известно време тя разчита на нея, когато става въпрос за облекло за медийни изяви, а Александра отново демонстрира естетическа перфектност. По червения килим в британската столица мина и едно от лицата, озвучили множество роли и гласове - младият актьор Петър Байков. Той също не можа да се сдържи и сподели кадри от бляскавото събитие, като за облеклото си се довери на елегантен тъмносин мъжки костюм с вратовръзка.

Почитателки буквално препълниха коментарите под публикацията му с постове от типа: „Браво! Само най-доброто! Човек със стил и вкус".

„Дяволът носи Прада 2" ще тръгне по кината в цялата страна на 1 май. Две десетилетия след събитията от оригинала легендарната Миранда Пристли (Мерил Стрийп) продължава да властва с безупречен стил и ледено спокойствие, но модният свят вече не е същият.