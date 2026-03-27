Последни
Популярни
Горещи

Етиен Леви написа песен за милионерска снаха

https://hotarena.net/lubopitno/etien-levi-napisa-pesen-za-milionerska-snaha HotArena.net
HotArena.net
210
HotArena.net
210

Проф. д-р Етиен Леви написа песен за една от емблемите на попфолка от 90-те - Лия, пише Ретро. Става дума за композицията "За България", която е част от поледния албум на певицата "Това остава".

"Много се учудих, когато един ден Етиен ми се обади и каза: "Направил съм една песен за теб, кога можеш да дойдеш да ти я изсвиря", споделя певицата. Очакванията й били за типична балада, но вместо това чула нещо съвсем разлиано. Текстът придобива патриотична насоченост, като музиката е дело на Леви, а думите са написани от Явор Кирин. 

Тагове:
Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.