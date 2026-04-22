Мария-Луиза го закопа! Благой Георгиев търси духовна подкрепа за душевните си страдания

Бившият национален футболист Благой Георгиев отново се озова в светлината на прожекторите, този път чрез прочувствена публикация от храм, където е имал среща с духовници, пише Галерия.

На снимката той позира до отец Любчо и отец Константин, като към нея е добавил послание: „Изказвам своята благодарност към отец Любчо и отец Константин за мъдрите наставления, за искрения разговор и за начина, по който ме насочиха да се замисля върху истински значимите неща в живота".

Публикацията се появява на фона на усилени слухове за раздяла с неговата партньорка Мария-Луиза. Причина за това стана нейното емоционално обръщение по случай рождения ѝ ден, в което тя споделя за изпитания, самота и вяра, без да споменава Георгиев. Допълнително впечатление прави и отсъствието му на снимките в профила й.

Дали терзанията на Джизъса са свързани с труден личен период и търсене на духовна подкрепа, или просто са израз на дълбока вяра - засега остава неясно за феновете. Едно е сигурно, поведението на Благо подсказва, че преминава през важен етап в живота си.





