Мишо Шамара едва се спаси от торнадо

В „окото на бурята" попадна в буквално Мишо. Рапърът ветеран качи наскоро клипче, на което е запечатал надигането на мощно торнадо на метри от дома си във Флорида, където живее от години. Биг Ша е заснел проливния дъжд, светкавиците и черната вихрушка, извиваща се съвсем близо до него. „Утре, ако ме няма, искам да пеете и да танцувате!", призова феновете си фронтменът на бандата „Гумени глави".

„Чувате ли това бам-бам"? Като дискотека е! Направо ще откача!" , намира сили да пуска шеги известният с хапливия си език варненец. „Казаха да се крием по мазите. И аз се прибирам, че да не ме вдигне това торнадче. Ще има празници и веселби за всички мои хейтъри!", ухилен до уши изрича Мишо и бързо се шмугва в кащата.