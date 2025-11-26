Най-дългият брак: Алкохолът държи 83 г. заедно съпрузи

Дружното поркане на умерено количество алкохол всяка вечер е тайната на най-дълготрайния брак в света, които се простира вече над 83 години.

108-годишният Лайл Гитенс и 107-годишната Елинор Гитенс се женят през 1942 г. и до днес са заедно, благодарение на което влизат в „Гинес" с 2 рекорда наведнъж. Един за най-дългия брак, двамата се обичат и след 83 г. брак, и един за най-възрастните живи брачни партньори.

Преди да замине за войната, Лайл успява да забремени своята съпруга, която остава да го чака без да знае, дали ще види отново любимия си и без да подозира, че всъщност ги чакат много десетилетия още заедно. След завръщането на Лайл от войната двамата заживяват в Ню Йорк и си правят още две деца.

А за тайната на дългобрачието си твърдят, че всичко с заради това, че още се обичат и че редовно пийват по мартини и си спомнят хубавите моменти. След пенсионирането сменят питието и минават на бира, но разговорите за приятни неща все така остават да ги топлят.