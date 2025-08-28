Последни
Ники Илиев дава съвети за оцеляване

Докато чакал да започне снимките на нов сериал, режисьорът Ники Илиев се преориентира към ново занимание. Започнал да дава съвети за оцеляване. "Създадох подкаст, в който си говорим за това как да се оправяме в неприятни ситуации, които ни се случват, как да поскъпваме, така че да се адаптираме бързо в трудни моменти и да сме готови за несигурността в живота", каза Илиев, пише България Днес. 

Първото издание на неговото предаване е посветено на случайността по книгата на Брайън Уайс - "Случайност, или как всичко, което правим, има значение". 

