Ники Илиев дава съвети за оцеляване

Докато чакал да започне снимките на нов сериал, режисьорът Ники Илиев се преориентира към ново занимание. Започнал да дава съвети за оцеляване. "Създадох подкаст, в който си говорим за това как да се оправяме в неприятни ситуации, които ни се случват, как да поскъпваме, така че да се адаптираме бързо в трудни моменти и да сме готови за несигурността в живота", каза Илиев, пише България Днес.

Първото издание на неговото предаване е посветено на случайността по книгата на Брайън Уайс - "Случайност, или как всичко, което правим, има значение".