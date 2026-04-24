Станимир Гъмов си търси жени в сайтове за запознанства

Актьорът Станимир Гъмов си търси партньорки не по старомодния начин, а директно онлайн - чрез сайтове за запознанства, твърдят от първо лице дами в социалните мрежи. Гъмов се подвизава в редица платформи, където под името „Станимир" пише на жени, често в малките часове, с директно предложение - среща без излишни усложнения, пише Ретро.

Любопитното е, че въпреки дискретното представяне снимките му не оставят място за съмнение и бързо биват разпознати от фенките му, някой от които с охота приемат поканите, Оказва се, че актьорът колекционира подобни случайни запознанства. Според разкази на дами в популярна фейсбук група той поддържал „приятелски отношения" с няколко жени от сайтовете в различни градове, които посещавал след представления или участия.

Така докато едни аплодират таланта му на сцената, други явно оценяват качествата му далеч от прожекторите. Интересен детайл е, че въпросните дами не само че не влизат в конфликти между си, а приемат ситуацията с чувство за хумор. Причината - Гъмов никога не е крил намеренията си. В профилите си открито заявявал, че търси „нещо небрежно", без обещания за сериозни отношения.

„Поне е честен", коментират с усмивка някои от тях.

Разбира се, не липсват и пикантни подробности. Според разказите актьорът често се появявал „в добро настроение" заради обилно количество питиета след участие, но това по никакъв начин не се отразявало на харизмата му. Напротив - дамите го описват като чаровен, забавен и изключително енергичен в компания.

Любовната му натура не е новост за публиката. Още по време на участието си във „ВИП Брадър" Гъмов не криеше симпатиите си към фолк дивата Преслава. Тогава чувствата му останаха несподелени, което доста го нараняваше, вследствие на което редовно си лягаше с бутилката. Това обаче явно не е отказало актьора от ищах за романтични авантюри.