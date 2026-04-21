Светльо Витков събира Хиподил и ъндърграунда

Светльо Витков събира ъндърграунд елита на 25 април в зала „Асикс Арена“ за творчески юбилей, пише България Днес. Под надслов „35 години сцИнична дейност“ култовите „Хиподил“, „Контрол“, „Кокоша глава“, „Холера“ и Svetlio & The Legends ще забият заедно на една сцена без задръжки тази събота.

„Моята 35-годишна сцИнична дейност е обида за българската чалга култура и за всяка една музикална БГ „звезда“, изгряла от „малкия екран“. Затова се извинявам на всички, които съм засегнал с творчеството си през годините, като обещавам да го правя все по-добре. Благодаря за подкрепата на феновете, които обичат и ценят провокацията като средство за постигане на нова гледна точка и чувството за хумор като начин на възприятие на себе си и света наоколо. И помнете: В близък план животът изглежда драма, но погледнат отдалечен - комедия! Не се взимайте прекалено насериозно! Не ставайте чалгари!“.

С тези думи емблематичният Светльо Витков дава старт на концерт, който няма никакво намерение да е тих, спокоен и примерен, а точно обратното. На 25 април столичната зала „Асикс Арена" ще смени режима от „седящо мероприятие" към „колективно пеене с леко прегракнал финал". Това няма да е просто концерт, а среща на „обичайните пънк-заподозрени“, които превърнаха абсурда, иронията и шума в запазена марка. Ще бъде вечер, в която текстовете се знаят, гласовете не стигат и настроението не пада. А голямата новина е, че „Хиподил“ се завръщат. От онези редки появи, които не се отлагат за друг път“.

„Контрол” ще внесат ирония с високо съдържание на истина, „Кокоша глава" ще вдигнат пънк нивото до приятно опасни стойности, а „Холера" ще припомнят как звучи бунтът без филтър. Финалът ще е култов със специални гости „Хиподил“, които ще стъпят на сцената след Svetlio & The Legends.

Билетите са в продажба, а музикантите споделят - „Някои събития не се забравят, други не се повтарят, а трети просто не трябва да се изпускат“.