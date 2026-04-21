Весела Живкова: 2 в 1 специалистът, който спасява кърменето, когато майките са на ръба

Болка, съмнения и усещането, че „не се справяш“ – за много жени кърменето се превръща в напрежение, а не в естествен процес. Оказва се обаче, че проблемът често не е там, където го търсят.

Когато една майка се сблъска с трудности при кърменето, обикновено получава съвети за поза, техника и режим. Само че в много случаи това не решава проблема. Напрежението остава, съмненията растат, а увереността изчезва.

Истината е по-неудобна – кърменето не е само физиология. То е пряко свързано с психиката.

И именно тук идва разликата, която малко специалисти в България могат да предложат.

Весела Живкова съчетава в едно акушерка, консултант по кърмене и клиничен психолог – комбинация, която все още е рядкост. Вместо да гледа на проблема само „технически“, тя работи с цялостното състояние на майката – както физическото, така и емоционалното.

Когато една жена е под напрежение, това се отразява директно на кърменето. Стресът блокира, несигурността пречи, а усещането за провал задълбочава проблема. В такива моменти стандартната консултация често не е достатъчна.

Подходът „2 в 1“ променя именно това. Вместо майката да търси помощ на различни места и да обяснява отново и отново през какво минава, тук всичко се случва в една среща. Специалистът не просто показва как да се кърми, а разбира защо не се получава.

Тази връзка между тяло и психика се оказва ключова. Когато жената се почувства спокойна и подкрепена, тялото ѝ започва да реагира по различен начин. Процесът се отпуска, напрежението спада и нещата постепенно си идват на мястото.

Весела Живкова е създател на амбулатория за здравни грижи, в която обединява медицинска експертиза и психологически подход. Работата ѝ е насочена именно към онези моменти след раждането, когато майката има най-голяма нужда от подкрепа – не само като пациент, а като човек.

Кърменето не трябва да бъде борба. Понякога не е въпрос на още съвети, а на правилния човек отсреща.

Повече по темата и полезни материали можете да откриете в платформата Healthymed.




