Виктор Калев залюби млад македонец

Виктор Калев има нова връзка, която пази далеч от публичността. Актьорът никога не е коментирал личния си живот в детайли, но хора от неговото обкръжение с категоричност твърдят, че в живота му се е появил интригуващ мъж. Става дума за македонец, който е по-млад с около 15 години, твърдят източниците на „Уикенд”.

Гаджето на Виктор е част от екипа на моноспектакъла „Грамофонът” – проект, който Калев от доста време представя пред публика. В него той разказва живота си през музика, спомени и сценични образи.

По информация от хора, работещи около продукцията, македонецът е част от екипа на спектакъла и изпълнява ролята на асистент. Той е човекът, който се грижи за логистиката, техническата организация и цялостното протичане на представленията. В такава среда, в която хората прекарват заедно много часове и пътуват постоянно, професионалните отношения често прерастват в нещо повече. Точно това се е случило с Калев и актуалното му гадже. Говори се, че отношенията между двамата постепенно са излезли извън рамките на работата и са се превърнали в интимна връзка, която обаче остава напълно скрита от публичното пространство. Дори според някои твърдения двамата вече живеели под един покрив.

Калев винаги е поддържал изключително стриктна граница между сценичния и личния си свят. Той рядко допуска публичност до интимните си отношения и отказва да коментира подобни въпроси, което естествено предизвиква различни слухове и интерпретации.

Паралелно с това обаче кариерата му остава стабилно в центъра на вниманието. „Грамофонът” продължава да бъде емблематичен за него спектакъл – автобиографичен разказ, в който музиката от детството му се преплита със спомени и сцени от живота му. В него Калев се връща към своите корени в родния си Златоград, към първите си срещи с грамофонните плочи и към света, който е оформил неговото артистично съзнание.

Като дете Виктор е израснал с музиката на изпълнители като Лили Иванова, Йорданка Христова, „Щурците”, „Сигнал”, а грамофонът в дома му се превърнал в своеобразен портал към други времена. Калев обичал да имитира герои от приказки, най-вече от „Пепеляшка”, още преди да осъзнае, че сцената ще бъде неговото място. Първите му изяви пред публика били в най-чиста детска форма – пеене пред гости в дома му, за което получавал дребни суми, които после харчил за вафли, дъвки и нови плочи.

Макар в публичното пространство да се говори най-вече за професионалните успехи на Виктор, около личния му живот винаги е имало любопитство - особено сега, когато слуховете за нова връзка се засилват и започват да се превръщат в постоянна тема зад кулисите на театъра.

Извън сцената той е известен и със силната си привързаност към семейството, най-вече към племенницата си Вяра, дъщеря на брат му Георги. Въпреки че няма собствени деца и не планира да има, артистът често говори с топлота за девойката, приема я като изключително важна част от живота си и е много горд с нейното израстване. Понеже няма свои наследници, актьорът е решил някой ден да остави цялото си наследство на своята племенница.