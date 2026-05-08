Ан Хатауей мислела да стане монахиня

Преди малко повече от седмица списание “Пийпъл" обяви забележителната Ан Хатауей за най-красивия човек на света за 2026 г. (миналата година с признанието бе удостоена Деми Мур). Актрисата, която проби в киното още като тийнейджърка с филма Дневниците на принцесата" (2001 г.) отдавна е световна звезда с десетки страхотни роли зад гърба си, пише Супер магазин.

Носителка е на най-престижните награди, включително „Оскар" (за поддържаща роля в мюзикъла „Клетниците"), БАФТА, „Златен глобус", “Еми" и др. Само тази година излизат 5 ленти с участието на звездата с умопомрачителна усмивка, включително дългоочакваното продължение “Дяволът носи Прада 2", което тръгна по кината у нас на 29 април.

През 2026 г. ще можем да гледаме Ан и във филмите Mother Mary (“Майка Мария*), „Одисея" на Кристофър Нолън.

В интервю за престижната медия красавицата разказва, че била само 3-годишна, когато осъзнала, че иска да се занимава с актьорско майсторство. Майка й Кейт била актриса и тя я гледала в ролята на Ева Перон на театрална сцена.

Хатауей е родена в Бруклин, Ню Йорк, на 12 ноември 1982 г. в религиозно семейство. Баща й бил адвокат по трудово право. Когато фамилията й разбира, че по-големият й брат Майкъл е хомосексуалист, преминава от католическата към епископалната църква, която приема хората с различна сексуална ориентация. Толкова били набожни, че Ан известно време дори обмисляла да стане монахиня.

С напредването на възрастта обаче започва да поставя под въпрос религиозните догми, да разбира повече за света и за различията между хората и постепенно си изгражда по-свободно мислене.