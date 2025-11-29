Йордан Караджов: Чувствам се успял защото чакам четвърто внуче, Лора ще ме награди с бебе

Чувствам се успял, защото чакам четвърто внуче“, сподели пред „Телеграф“ Йордан Караджов. „Лора ще ме зарадва с бебе съвсем скоро“, разкри рок легендата, който беше отличен като „Лидер“ в раздел „Музика“ на наградите „Успели България“. Наред с него статуетки в различни категории получиха още много родни личности. Йордан Караджов е категорично сред най-успелите български музиканти, но именно личният му живот и семейните радости стоплят сърцето му. „В професионален план нека хората да кажат дали съм успял — не искам да се самохваля. Все пак съм на сцена повече от 50 години и всичко, което съм оставил на публиката, е плод на много труд и усилия“, признава той.

Бийтълс

Певецът осъзнава мечтата си да стане музикант по-късно. „Имам и друг талант — първо започнах да рисувам. Завършил съм техникум по приложни занаяти, приемният изпит беше само рисуване. След това дойде китарата. Бях запален по графиката! „Бийтълс“ и „Ролинг Стоунс“ ми помогнаха да започна да мечтая и да си задам въпроса дали бих могъл да стана музикант — това беше още през 60-те години“, разказва той. Талантът обаче не е достатъчен — нужна е огромна отдаденост. „Имало е цена. Съпругата ми отгледа сама двете ни деца, защото със „Сигнал“ постоянно пътувахме. Спал съм повече по хотели, отколкото у дома. Който каже: „Ти си добре — пееш и свириш“, греши.“

Христо Мутафчиев: „Избрах да съм актьор, защото друго не мога да правя. Успехът е това, че съм стигнал до момент, в който не ми се налага да се напъвам повече, отколкото съм постигнал. Имам всичко, което смятам за важно — семейство, работа — и оттук нататък само държа нивото.“ Той разбира, че е успял, когато започват да го търсят все по-често — за филми, роли, репетиции. „Когато това стана рутина, си казах, че нещата вървят правилно. Избрах тази професия, защото друго не мога. В Пловдив разбрах, че математик няма да стана — а в НАТФИЗ не се учи математика“, шегува се актьорът.

Още като дете получава първото си признание: „В детската градина ме взеха за един детски филм. Накрая режисьорът ми подари голяма снимка, на която беше написал: „На моя малък актьор Ичко Мутафчиев — с пожелание да стане голям български актьор.“ Тогава реших, че няма какво друго да мисля.“

Формулата за успех според него е ясна: много работа, постоянство и силен характер. „Късметът е, когато шансът срещне професионализма.“

Ники Илиев: „Чувствам се успешен, но не напълно удовлетворен“

„В България понякога нещата са нелогични. Пазарът е малък. Чувствам се успешен, но вътрешният ми барометър иска още“, споделя режисьорът и актьорът Ники Илиев. За него успехът е да правиш това, което обичаш, без да се налага да правиш компромиси само заради пари. Като дете мечтаел да стане футболист, но постепенно губи интерес. „След това се появи киното. Живеех в Пазарджик, недалеч от кино „Млада гвардия“. Тичах да видя кой филм са пуснали. Оттам тръгна всичко.“ Днес Ники има шест реализирани филма — нещо, което смята за успех: „Поемал съм много работа. Правя мои неща. Постоянство, любов към работата и дисциплина — това е.“

Венци Венц: „Следвай промяната, която искаш да видиш“

„Успехът често е храна за егото. Опитвам се да го изключа. Чувствам се успял най-вече като баща“, признава Венци Венц. Дъщеря му е първи клас в музикално училище, а синът му — „един малък ревю бизнесмен“.

Първата му детска мечта била да стане президент. „Няма как да се случи — заради татуировките“, смее се той. Втората — космонавт. „На първия ми курс по гмуркане осъзнах, че не е за мен.“

Музиката го открива случайно: „Публиката ме избра. Венци Венц се появи като липсата на музиката, която исках да слушам.“

Той следва принципа: „Бъди промяната днес, която искаш да видиш в живота си утре.“ За него успехът е следствие от решения: „По-добре грешно решение, отколкото никакво.“

Емануел Июджи: „Успехът е баланс“

Балкански шампион по бодибилдинг и финалист на европейско първенство, Емануел Июджи прекъсва кариерата си, защото спортът става прекалено ограничаващ. „Културизмът ти дава това, което ти му даваш. Всичко започна на 15 — събирах списания с американски състезатели. Бях 68 кг, а за състезания стигнах 120 кг.“

Според него истинският успех е баланс: „Да постигнеш това, което искаш, без да губиш човешкото си развитие — личното и менталното. Истинският успех е баланс между личен живот и работа.“

Ники Кънчев — мечтата става професия

Ники Кънчев мечтае да стане журналист, но никога не е мечтал да бъде известен. Още от дете иска да се занимава с тази професия, пише статии и показва талант. Успехът не е късмет, а дълъг път, който той извървява сам — през училище и университета. Първата му статия е публикувана във вестник „Струмска победа“ в Плевен.

Крум Савов: „Когато мога да се погледна в огледалото — това е успех“

„Успехът е сутрин, когато стана и се погледна в огледалото, да мога да гледам хората в очите и да знам, че ще чуят истина“, казва журналистът Крим Савов. Като дете мечтае да стане футболист, но поради липса на „връзки“ пътят му се пренасочва.

Телевизията го открива случайно — приятел го кани за интервю в „Народен спорт“, и така започва всичко. „95% труд, 5% талант — това е формулата. Но и съдбата си знае своето.“

Любо Ганев – от любов към играта до върха

Пътят на Любо Ганев започва в спортната зала на родния му град, където едно високо момче открива магията на волейбола. Първо идва любопитството, после — удоволствието от играта, а накрая — голямата любов, която се превръща в съдба. Още като юноша впечатлява с ръст, сила и характер. Треньорите виждат в него не просто талант, а бъдещ лидер. Той самият мечтае да бъде най-добрият — не заради слава, а защото вярва, че когато обичаш нещо истински, трябва да му посветиш всичко.

Следват големите успехи: пробивът в чужбина, силните години в националния отбор, изключителните спортни резултати, които го превръщат в едно от най-ярките имена в българския и европейския волейбол.

Но истинското доказателство за характера му идва след края на активната му кариера. Като президент на Българската федерация по волейбол той влиза в ролята на обединител — човек, който умее да създава екипност, да връща доверието и да модернизира спорта. Под негово ръководство волейболът у нас започва да диша по-леко: повече прозрачност, ясна визия, активна работа с клубовете, развитие на младежките структури и международно признание, което връща България на картата на големите волейболни форуми.

Така Любо Ганев доказва, че успехът не е еднократно изкачване, а продължение — когато любовта към играта прерасне в мисия. Днес той е пример за лидер, който превръща личната си сила в общ успех и показва как човек може да остане на върха, когато работи с честност, откритост и страст към това, което прави.