Коцето и наглия Емрах остават без книжки за година

Съдът потвърди акта на МВР за гонката им с опасно шофиране, двамата ще плащат и по 1530 евро глоба

Коцето и Емрах остават без книжки за една година. Софийският градски съд потвърди акта на МВР-София, с който двамата фолкаджии бяха санкционирани през септември 2025 г. да останат без свидетелствата си за управление на МПС и ги глоби с по 3000 лева (1531 евро). Решението е на съдия Петя Петрова.

Санкцията е заради джигитската им издънка от юли миналата година, когато Константин и по-малкият син на Тони Стораро си спретнаха бясна гонка с опасно шофиране в София. Коцето и Емрах се предизвикаха един друг да се състезават в градски условия, без да се съобразяват със сигурността на останалите участници в движението. Двамата качиха заснето от самите тях видео от гонката си през септември същата година. Това предизвика обществено възмущение. „На това ли учат подрастващите, да карат рисково и да застрашават живота на хората по пътищата!”, гневяха се хората.

Клипчето със състезанието между турбо фолкаджиите направи още по-неприятно впечатление, защото бе пуснато само месец след като 19-годишният келеш Никола Бургазлиев уби с АТВ-то си 35-годишната майка Христина, а 4-годишният й син Мартин бе ранен тежко и остана с трайна инвалидност. Още четирима души пострадаха при този инцидент.

Трагедията, която покруси държавата явно не е трогнала особено Коцето и Емрах, щом се фукат, че карат като бабаити, коментираха техни фенове. МВР се самосезира по случая с незаконната гонка, на която Емрах е зад волана на мощното си БМВ, а Коцето натиска газта на любимата си играчка от внушителния си автопарк – жълтия звяр „Порше Карера” с турбо S двигател, който крие 400 коня под капака си. След като от МВР ги привикаха, Коцето намери сили да се извини, макар и с половин уста. Емрах пък обясни, че това не било състезание, а игра между приятели и не знаел точно с колко кара, защото спортният режим на автомобила му замъглява километража, но не било „с повече от 80-90 километра в час”.

„Клипът е направен с цел забавление, а не с цел състезание. Компетентните органи ще решават”, обясни Емрах Стораро миналия септември.

Фолк идолите на младото поколение обжалваха миналогодишната санкцията на столичния КАТ и така запазиха правото си да порят вятъра с баровските си железни коне. Дмамата обаче не се явяваха на процеса, а ги представляваха адвокати. Емрах дори продължи да демонстрира джигитските си пориви зад волана и на 12 ю