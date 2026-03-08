Алекс Раева изтървала в тоалетната годежния си пръстен от Слави

От няколко седмици гледаме Алекс Раева в „Като две капки вода“, където всеки понеделник влиза в различна роля. Певицата проговори в подкаста на шоуто пред Боби Турбото за гласа си, за сцената, за майчинството, за лъжите в детството, за школата, наречена „Шоуто на Слави“, както и за самия Слави.

„Дива, искаща, реалистична – тези три думи ме описват”, категорична е Алекс. И доказва, че това не е просто реплика, а житейска философия. Раева признава, че е получавала покана за шоуто над 10 сезона, но чак сега усетила, че моментът е правилен. Една от най-силните теми в разговора е здравословният проблем, през който преминава. Алекс говори спокойно за хирургичната намеса на гласните връзки - нещо, което много певци преживяват, но рядко обсъждат публично.

„Аз имам такъв грубоват глас, който се наложи даже да поработим над гласните връзки. Имам хирургична намеса“, признава тя. Става дума за почти пред скъсване на връзка - състояние, което, ако не бъде овладяно навреме, може да коства кариера. „Слава Богу я хванах преди да я изкъсам“, кръсти се певицата.

След операцията гласът й се променя. Тя е завършила оперно пеене, а някога гласът й бил „много чист, много ювелирен“. Днес тембърът й е по-плътен, по-дрезгав – и тя го приема. С типичната си прямота добавя, че самата тя не е била достатъчно педантична в грижата за гласа си: „Ако някой каже – изпей Фреди Меркюри, ще го изпея. Няма да го изпея като него, но ще се издера“, смее се тя. „Ден година храни“ -казва Алекс. Когато имаш участие, не можеш да си позволиш 6 месеца почивка, колкото и да е нужна.

Като част от „Като две капки вода“ Алекс вече е от „другата страна“. Разликата между това да гледаш формата и да си вътре е огромна, но тя твърди, че винаги е съпреживявала участниците. „Знам какво е това чувство“, казва Раева за адреналина преди сцената. Въпреки дългогодишния си опит, тръпката не изчезва. Преди всяко излизане се пита защо е избрала тази професия, а в момента, в който прожекторът я огрее - всичко се изпарява.

Едно от най-ценните й оръжия е умението да бъде себе си. „Това е много труден път“, признава тя. Да се видиш по телевизора и после в огледалото - и да разпознаеш един и същи човек - това е истинската победа.

В един от най-забавните моменти Алекс Раева казва нещо провокативно: „Аз имам едно много добро качество - че мога да те излъжа, че съм много добра в нещо.“ Разбира се, става дума за артистичната способност да убедиш публиката. Тя признава, че като дете е лъгала много. Понякога за дреболии, понякога драматично - включително с „опит за самоубийство“ с витамин C. Сцената била в главата й, драмата - в кръвта ѝй Повратна точка става болезнен разговор с момиче, което откровено й казва: „Имаш мустак и много лъжеш.“ Алекс маха мустачките - и постепенно спира да лъже. Границата между въображението и лъжата, признава тя, е тънка. А въображението по-късно се превръща в професия.

Годините в „Шоуто на Слави” са огромна школа за нея. Тя влиза там почти случайно - майка й я записва на кастинг, без тя дори да знае кой е Слави Трифонов по онова време. От 600 момичета тя става една от избраните. Първоначално самият Слави не искал да я вземе, но музикантите настояват: „Тая е шоуто.“ И се оказват прави.

От школата на настоящият лидер на ИТН излиза като изграден професионалист. „От утре сте известни“, им казва той - и се оказва напълно прав. „В провинцията се чувствах като Мадона“, спомня си Алекс с усмивка. Това е 2000-та година - време с два телевизионни канала и без социални мрежи. На следващия ден наистина са известни, н о славата има и цена. „Аз не съм от хората, които като ги мачкат, дават най-доброто от себе си“, признава тя. Въпреки това не се отрича от периода. Напротив, нарича го една от най-големите си школи.

Певицата коментира отношенията си със Слави Трифонов и призна, че думите му преди години са оставили сериозен комплекс, който я преследва и до днес. Преди да излезе на сцената на „Капките” и да се превъплъти в Катя Филипова, тя сподели, че изпитва истински страх, когато трябва да изпълнява български песни. „Най-голям страх са ми българските песни. Имам комплекс още от работата си при Слави. Той ми е казвал: „Не можеш да пееш българско!. Деси Добрева пее българско, ти си за английските песни“. Този комплекс сега се възвръща“, призна певицата. Водещият Димитър Рачков веднага се възползва от ситуацията и я провокира с въпрос, който предизвика смях и напрежение едновременно. „Не е ли сега моментът да докажеш на Трифонов, че не е бил прав?“, попита той. Раева отвърна с чувство за хумор, но и с известна доза притеснение: „Надявам се да му го докажа, защото иначе ще е много тъпо, няма да съм в изгодна позиция.“ След изпълнението й Веселин Маринов побърза да я поздрави и да защити таланта й.

„Слави Трифонов ти е казал да не пееш български песни, но ти направи тази песен толкова хубаво, сякаш е твоя песен. Хубаво е да не забравяме тези български песни и артисти като вас да ги припомнят на публиката“, заяви той. Думите на Раева върнаха зрителите години назад. В началото на кариерата си Алекс Раева беше част от екипа на „Шоуто на Слави“, където пееше с „Ку-ку бенд“. По това време тя се залюбва с Трифонов и двамата дълго време бяха сред най-коментираните теми в родния шоубизнес. Трифонов дори й даде годежен пръстен, но двамата така и не стигнаха до венчило. Според слуховете, Александра вбесила Слави, след като загубила пръстена, докато чистела – той просто паднал в тоалетната. Дългия бил убеден, че Раева му се подиграва и малко след това отношенията им се разсъхнали.

След Слави Раева имаше още няколко неуспешни връзки, докато не срещна Любомир Палаханов, когото дари с дъщеричка през 2019-та. Дъщеря й Лия се ражда на Илинден. Според Алекс е символично, защото баща й се казваше Илия, но почина преди да види внучката си. Малката Лия се увлича не от сцената, а от числата и менталната аритметика. Алекс с усмивка признава, че често тайно смята на телефона, за да не губи авторитет пред щерка си.

В края на разговора с Боби Турбото бившата половинка на Слави сравнява времената. Преди години да станеш известен означавало труд, години, доказване. Днес славата може да дойде с една снимка, особено гола. Тя не съди новото поколение, но се радва, че принадлежи към старото - онова, което е трябвало да работи, за да стигне до сцената. „Никога не съм се стремяла към славата. Тя не ми е била самоцел“, казва тя. Израснала сред актьори, известността не й е била цел, а следствие. Днес тя се чувства най-добре в стендъп комедията. „Не давам пари за психотерапевт. Разказвам си проблемите на сцена“, признава тя през смях.