Детството на Дара Екимова е с вкус на дроб сарма

Обичаната певица Дара Екимова откровено сподели кулинарните си предпочитания, пише България Днес.
Любимата й храна е телешко с картофи, предпочита паста пред ризото, пица пред бургер, а десертът, с който се подслажда е турамису. Любимите й напитки са вода и капучино, а подправките - черен пипер и къри.
Особено сантиментално е споменаването на агнешка дроб сарма, която й е приготвяла баба й, и за красавицата тази гозба остава вкусът на детството.
"Искам и аз като стана баба, да готвя за внуците така, както баба ми правеше", споделя Дара.