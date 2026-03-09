Детството на Дара Екимова е с вкус на дроб сарма https://hotarena.net/az-jenata/detstvoto-na-dara-ekimova-e-s-vkus-na-drob-sarma HotArena.net

Обичаната певица Дара Екимова откровено сподели кулинарните си предпочитания, пише България Днес.

Любимата й храна е телешко с картофи, предпочита паста пред ризото, пица пред бургер, а десертът, с който се подслажда е турамису. Любимите й напитки са вода и капучино, а подправките - черен пипер и къри.

Особено сантиментално е споменаването на агнешка дроб сарма, която й е приготвяла баба й, и за красавицата тази гозба остава вкусът на детството.

"Искам и аз като стана баба, да готвя за внуците така, както баба ми правеше", споделя Дара.