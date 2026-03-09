На 67 години Мишел Пфайфър изумява с красота

Последни
Появата на Мишел Пфайфър на Седмицата на модата в Париж предизвика силен интерес, като актрисата беше похвалена за външния си вид на 67-годишна възраст. Тя събра възторжени отзиви, като мнозина коментираха колко зашеметяваща остава и се чудеха как е толкова красива за годините си, пише Телеграф.

В интервю преди време тя каза, че през годините отношението й към стареенето се е променило.

"Стигаш до момент, в който е нормално да изглеждаш добре за възрастта си, вместо да изглеждаш млада за възрастта си. Приех това", каза тя. 

