Пияна, но вежлива баба три пъти граби банка

Най-вежливата кримибаба е света обира банка за трети път, преди да бъде заловена, докато се опитва да офейка с натъпкана с пачки кола, пише България Днес.

78-годишната Бони Гуч влиза в банков клон в Канзас сити, където подава на касиерката вежливо написана заплха и искане за пари от касата. Тя завършва бележката с: "Благодаря ви и извинявайте, не исках да ви плаша".

След като получава имането тя се изпарява като дим. Няколко километра по-късно е спряна, тъй като номерът на автомобила вече е пуснат за издирване. Тя миришела на алкохол, а пачките били разпръснати по пода на колата.

Оказва се, че тя има обвинения за обир на банка през 2020 г., а първият й удар е още през 1977 г. И в трите случая тя се извинява на засегнатите от злодеянията й.