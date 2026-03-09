Последни
Популярни
Горещи

Пияна, но вежлива баба три пъти граби банка

https://hotarena.net/az-jenata/piyana-no-vezhliva-baba-tri-pati-grabi-banka HotArena.net
HotArena.net
476
Пияна, но вежлива баба три пъти граби банка

HotArena.net
476

Най-вежливата кримибаба е света обира банка за трети път, преди да бъде заловена, докато се опитва да офейка с натъпкана с пачки кола, пише България Днес.

78-годишната Бони Гуч влиза в банков клон в Канзас сити, където подава на касиерката вежливо написана заплха и искане за пари от касата. Тя завършва бележката с: "Благодаря ви и извинявайте, не исках да ви плаша".

След като получава имането тя се изпарява като дим. Няколко километра по-късно е спряна, тъй като номерът на автомобила вече е пуснат за издирване. Тя миришела на алкохол, а пачките били разпръснати по пода на колата.

Оказва се, че тя има обвинения за обир на банка през 2020 г., а първият й удар е още през 1977 г. И в трите случая тя се извинява на засегнатите от злодеянията й. 

 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.