Участничка от "Диви и красиви" стана Мисис Планет

"С огромна благодарност и вълнение споделям, че спечелих титлата Mrs Planet Bulgaria 2026. За мен тази корона е не просто признание за красота, а символ на увереност, сила и женственост. Като майка и работеща жена вярвам, че всяка жена може да следва мечтите си и да бъде най-добрата версия на себе си. Благодаря на всички, които ме подкрепят в точи път", сподели развълнувано Сузана Делиева.

Тя и останалите носителки на титли  ще имат възможност да представят България на световния финал на конкурса, който ще се проведе през есента в Армения, пише Телеграф. 
 

