Смелото решение на отиде на „Евровизия” с нестандартното парче „Бангаранга” стопи шансовете на Дара да се класира на челни позиции в конкурса. Преди да представи песента, букмейкърите й даваха между 6-о и 8-о място, а след като стана ясно какво ще изпълнява във Виена, вече я нареждат 13-а. Българката обаче не се предава. Тя смени и режисьора, и хореографа си, решена да вземе ума на жури и публика на финалите на „Евровизия” през май.

От Българската национална телевизия се похвалиха, че песента „Бангаранга”, която тази година ще ни представя на „Евровизия”, има милиони гледания само в първите два дни след като миналата събота беше избрана за участие в конкурса. Информацията потвърдиха и продуцентите на родната звезда. Проверка на „Уикенд” показва, че действително парчето се радва на солидна подкрепа от страна да много чужденци, особено на гърци и сърби. Поне една четвърт от коментарите под видеото са от южните ни съседи и обещават максималните 12 точки от страната си на финалите през май. Аплодисменти идват също от Румъния, Полша, Португалия, Швеция, Германия, Великобритания и много други държави.

Въпреки това обаче букмейкърите регистрираха значителен спад в залозите, че Дара има шанс да спечели „Евровизия”, а техните прогнози обикновено са точен показател на настроенията на публиката и много често съвпадат с действителното развитие от конкурса. За момента като абсолютен фаворит се очертава Финландия, макар че който е чул парчето им тази година, най-вероятно ще се съгласи, че то не е по-добро от българското, даже обратното – нашата песен е по-лесна за запяване, по-динамична и по-приятна за слушане. И все пак финландците за момента изглеждат бетонирани на върха. Оптимистичното при Дара е, че тя поне за момента има шансове, ако не друго, то поне да стигне финалите, което не е малко. Но според букмейкърите тя трудно ще влезе в десетката. Засега остава 13-а във финалното класиране.

Каква е реакцията на певицата? Амбициозната варненка явно няма намерение да се отказва от победата без бой. Още по време на прякото предаване на БНТ, в което песента й беше избрана сред общо 3 предложения, тя каза, че това, което е записала за публиката на БНТ, е в много суров вид. Тепърва ще се правят промени и по костюмите, и по хореографията, и по цялостната концепция на представяне на парчето. Звездата е наела двама доказани професионалисти в световния конкурс, на които ще разчита да я направят неотразима на сцената – шведската хореографка Саша Жан-Баптист и режисьора Фредрик Бени Римон, чието име се шушука като легенда сред музикантите. Той стои зад две от изпълненията, печелили „Евровизия” в последните години. Едното е на Швеция от 2015г., а другото – на Швейцария от 2024г. Сега ще работи и с българката Дара. Хореографката Саша Жан-Баптист пък се включи в екипа на Кристиан Костов през 2017 г., когато той се класира втори, но много хора до днес смятат, че е заслужавал победа.

Очаква се във Виена през май Дара да излезе в друг костюм, балетът й също ще е в различни костюми, а общата цел на екипа е шоуто да се издигне на много по-високо ниво от това, което видяхме по БНТ миналата събота. По този начин изпълнителката ще има по-добри шансове за класиране в челото, макар че вероятно и конкурентите й са наели кадърни режисьори и хореографи, за да ги подготвят.

Амбициозната варненка скоро заминава за Стокхолм, където ще работи с новия си екип.