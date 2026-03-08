Бизнесдама? Цветелина от „Ергенът” всъщност работи във финансова пирамида

Цветелина Велева от „Ергенът“ се представи като бизнесдама, ръководеща 250 души, а всъщност брюнетката работи във финансова пирамида, узна „Уикенд“. Зад фасадата на „финансово консултиране“ стои мултилевъл маркетинг модел, при който реалните печалби не идват толкова от продажбата на продукти, колкото от привличането на нови участници.

На теория се предлагат застраховки и инвестиционни решения. На практика обаче цените често са по-високи от тези на утвърдени агенти, което прави услугите трудни за пласиране. Така фокусът се измества и започва да се обещава „лесен доход“ срещу такси за обучения, стартови пакети и вътрешни събития.

Механизмът е добре познат: новите хора влизат с ентусиазъм и надежда за бърза финансова печалба. В началото слушат мотивационни речи и истории за успех. След време обаче много от тях осъзнават, че печалбите не покриват вложените средства и усилия. Разочаровани, те се отказват, а на тяхно място трябва да се намерят нови попълнения. Така цикълът продължава. Това е т.нар. MLM/мрежов маркетинг модел, с който много хора имат лош опит. Истинските печалби се реализират чрез привличане на нови участници, на които се обещава бърз доход, след което им се събират такси за обучения и квалификации.

„Познавам Цветелина, която още от тийнейджърските си години иска да бъде известна. Не й се работи и се включи в тази пирамида. Не ходи на стандартна работа, а зарибява хора, които да са в екипа й, и печели от тях. Тя участва не за любов, а за слава и за да набере последователи, на които после да обещава бързо богатство без усилия“, коментира пред „Уикенд“ запозната.

Днес хората са по-информирани и по-предпазливи, но обещанията за бърз успех продължават да звучат изкушаващо. Затова призоваваме читателите да бъдат внимателни към обещанията за лесни и бързи пари и да следят за рискови сигнали – печалби основно от привличане на хора, а не от реален продукт; задължителни такси за участие и обучения; натиск да „вкараш“ близки и приятели – това са сред „червените лампи“ за измама и финансова пирамида, на които не трябва да се поддавате.