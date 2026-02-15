Последни
Дара намрази цигарите

Певицата Дара е казала категорично „сбогом” на цигарите. Преди време изпълнителката беше активна пушачка, но после реши, че е време да се раздели с никотина веднъж и завинаги. Сега дори от миризмата на цигари ѝ се гади и не може да стои близо до пушачи.

Откакто е отказала тютюна, Дара е качила няколко килограма, но това не я е спряло. Звездата прекарва почти всяка свободна минута във фитнеса, опитвайки се да свали всичко излишно. Целта ѝ е ясна: да бъде в топ форма за предстоящото си представяне на „Евровизия”  и да блесне на сцената с енергията и визията, които феновете ѝ очакват.

