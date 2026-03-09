Русата Златка издаде тайната за стегнато седалище

Последни
Златка Райкова най-после разкри как поддържа перфектанта си форма и гладка кожа без следа от целулит, пише България Днес.

Тя няма магически крем или тайна процедура - всичко се свежда до дисциплина и грижа за тялото.

"Пиенето на много вода и спортът са най-важните неща. А масажите също помагат", сподели откровено Златка.

Хубавицата е известна с това, че тренира редовно и не пропуска тренировка дори когато има натоварен график. Освен фитнес тя често се доверява и на различни масажи, които подобряват кръвообращението и стягат кожата.

 

