Диана Димитрова: Заемам се със снимки във френска продукция, спирам рисуването

Това каза Диана Димитрова. Популярната актриса се завърна преди дни в родината след близо година и половина отсъствие, пише България Днес.

Звездата от "Откраднат живот", която е и дипломиран художник, замина на специализация по живопис във Франция и оттогава не се е прибирала у нас. Тя няма да има участие на сцена докато е в България. Ще снима филм.

"Не мога да разкрия подробности за филма, защото вчера съм подписала договор. Сега снимките наистина са тук, но после се преместват в друга страна", уточни брюнетката.