Последни
Популярни
Горещи

Диана Димитрова: Заемам се със снимки във френска продукция, спирам рисуването

https://hotarena.net/az-jenata/diana-dimitrova-zaemam-se-sas-snimki-vav-frenska-produkciya-spiram-risuvaneto HotArena.net
HotArena.net
777
Диана Димитрова: Заемам се със снимки във френска продукция, спирам рисуването

HotArena.net
777

Това каза Диана Димитрова. Популярната актриса се завърна преди дни в родината след близо година и половина отсъствие, пише България Днес.

Звездата от "Откраднат живот", която е и дипломиран художник, замина на специализация по живопис във Франция и оттогава не се е прибирала у нас. Тя няма да има участие на сцена докато е в България. Ще снима филм.

"Не мога да разкрия подробности за филма, защото вчера съм подписала договор. Сега снимките наистина са тук, но после се преместват в друга страна", уточни брюнетката. 

Тагове:
Още от Аз, Жената

Коментирай

С използването на сайта вие приемате, че използваме „бисквитки" за подобряване на преживяването, персонализиране на съдържанието и рекламите, и анализиране на трафика. Вижте нашата политика за бисквитките и политика за поверителност.