Есил Дюран не спира да плаче: Не мога да си простя, че закъснях да видя умиращия си татко в болницата!

„Последните му думи бяха: „Благодаря ти за всичко”, каза ми ги по телефона ден преди да издъхне”, признава певицата

Есил Дюран е съсипана, след като загуби баща си Наим. Повече от месец след кончината на татко си, певицата не може да спре да тъгува. Тя признава, че често плаче, когато се сети за него. Снимката е на нощното й шкафче и всяка вечер му пожелава „Лека нощ”.

„Моят баща беше достоен, работлив и много уважаван човек. Баща като по книга! Беше артистичен и харесваше силата ми, амбицията ми, радваше се на моите успехи, обичаше да ме съветва, да ми дава най-доброто решение. Смяташе, че много приличам на него в страстта към работата. С него съм обсъждала всяка моя стъпка. През последните два месеца прекарахме само двамата в болничните отделения и смятам, че по някакъв начин това беше подарък за мен. Имахме дълги разговори, смяхме се, плакахме... казахме си доста неща”, сподели в интервю за в. „Филтър” Есил.

Последните му думи към нея били: „Благодаря ти за грижите“. Казал й ги по телефона ден преди да затвори очи завинаги.

„След кратко завръщане в София по работа отново планирах да отида при него и майка ми в Хасково. Забавих се с един ден. Помня, че имаше огромен сняг, а пътищата бяха непроходими. Точно тогава той беше дошъл в съзнание и по телефона ми каза: „Благодаря ти за всичко!“. И преди да тръгна сутринта на следващия ден, той почина. Така и не успях да стигна, докато беше още жив. Не мога да си простя това закъснение. Тези негови последни думи към мен не спират да кънтят в ушите ми. Не смятам, че родителите трябва да ни благодарят. Ние ще сме винаги до тях, ако ще, светът да се обърне. Ние, децата, сме благодарните! Плача непрекъснато, връщайки се към този момент”, откровена е Есил Дюран.