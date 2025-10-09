Естрадната легенда Лиана Антонова говори с духове

Голямата музикална звезда Лиана Йотова, която помнят поколения българи, на 3 октомври навърши достолепните 90. Екзотичната красота на естрадната легенда от 60-те години става поводът тя да се прочуе и като първия секссимвол на родната музика, пише Ретро.

От години певицата пази тайната си, че общува с духове. Тя твърди, че чува гласове от отвъдното, вижда послания и получава предупреждения от преселилите се в невидимия свят.

"Те идват при мен когато съм сама. Понякога гласове, понякога образи. Не ме плащи, защото знам, че не носят зло", доверява Антонова. "За Лиана сцената беше само част от живота й, другата - може би по-важнат - беше в невидимото", споделя неин стар приятел.