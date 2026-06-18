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Купонджии изхвърлят боклука на Валя

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HotArena.net
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Купонджии изхвърлят боклука на Валя

HotArena.net
105

Наскоро фолкветеранката Валя преживяла кошмарна нощ заради купон на младежи в съседен апартамент. Тя се въртяла с часове в леглото, пробвала и с тапи в ушите, но резултатът бил нулев.

Накрая решила да повика полиция, за да се усмирят младите купонджии.

"Казах си, че такта и така излизам да посрещна полицейската кола, да взема да изхвърля боклука. Бях го изнесла пред вратата си. Но не го намерих. И тогава от апартамента с гърмящата музика излезе младеж и ми каза, че е изхвърлил боклука. Това ме трогна и реших да не звъня на 112", довери певицата. 

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