Купонджии изхвърлят боклука на Валя

Наскоро фолкветеранката Валя преживяла кошмарна нощ заради купон на младежи в съседен апартамент. Тя се въртяла с часове в леглото, пробвала и с тапи в ушите, но резултатът бил нулев.

Накрая решила да повика полиция, за да се усмирят младите купонджии.

"Казах си, че такта и така излизам да посрещна полицейската кола, да взема да изхвърля боклука. Бях го изнесла пред вратата си. Но не го намерих. И тогава от апартамента с гърмящата музика излезе младеж и ми каза, че е изхвърлил боклука. Това ме трогна и реших да не звъня на 112", довери певицата.