Лесбийка коли любимата, заравя я в двора

Драмата се разиграва в провинциална кланица в Англия, където Анна Подедворна накълцва Изабела Заблоцка и я заравя в задния си двор, пише България Днес.

Това се случва преди 15 години. Двете гастербайтерки са работили в месокомбинат, после едната изчезва завинаги. Нито работодателите, нито властите се задълбочават особено. Напук на всичко Заблоцка и Подедворна са полякини, не чехкини. По пъровначална версия изчезналата месарка е от Чехия.

През лятото на 2010-а двете са се разделили след бурна любов. Подедворна не иска да приеме реалността, кани бившата любовница у дома и я разфасова като майстор месар, заравяйки я в задния си двор.

През 2025 г. хазяинът на квартирата решава да я продаде. Подедворна е принудена да се махне и се обажда в полицията от скрит номер като казва къде може да бъде намерен трупът на Изабела Заброцка, която вече никой не помни. Тя подценява способностите на Скотланд Ярд да я разкрие. Подедворна е арестувана и осъдена на 30 години затвор.