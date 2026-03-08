Мария Силвестър е като близначка с майка си

Мария Силвестър посрещна своя 49-и рожден ден по най-хубавия начин – в компанията на приятели и на най-важната жена в живота ѝ, нейната майка. Снимките от празника предизвикаха десетки коментари в мрежата, а едно впечатление се открои категорично – приликата между водещата и майка й е поразителна. Пронизващите сини очи, фините черти и излъчването ясно показват откъде Мария е наследила красотата си.

Майката на Силвестър се казва Веска Нунджакова. Тя е народна певица с присъствие, което не остава незабелязано. Визуалната прилика между двете дами е безспорна, но още по-силна е духовната връзка помежду им. Мария не крие, че в трудните моменти именно майка ѝ е човекът, на когото се уповава. „Много ми е близка не само като родител, а и като човек”, споделя тя с благодарност.

Тази близост обаче е двупосочна. През последните години, когато на Веска й се налага операция и се сблъсква със здравни проблеми, ролите се разменят. „Аз бях готова сама да се справя, но дъщеря ми каза „не” и пое ангажимента по цялото лечение”, разкрива певицата. Зад телевизионния образ на уверена и силна жена стои дъщеря, която не се колебае да бъде стълб, когато семейството ѝ има нужда от това.

Покрай празника Мария сподели и друга вълнуваща новина – сбъднала е своя дългогодишна мечта за нов апартамент. Водещата на „Бригада Нов дом” вече е собственик на жилище в самия център на София. Предстои й сериозен ремонт, но тя приема предизвикателството с ентусиазъм и вдъхновение. Преди 10 години Силвестър купува жилище в „Драгалевци”, което се оказва добра инвестиция, но динамичната промяна в квартала и множеството нови сгради я карат да потърси нещо различно. Мечтата й е за високи тавани, простор, светлина и усещане за въздух в сърцето на столицата. Водещата търпеливо обикаля по огледи, докато не открива онова конкретно място, което отговаря на представата ѝ за дом. Новото жилище впечатлява с архитектурен чар – високи тавани, просторни помещения и големи прозорци, които пропускат изобилие от естествена светлина.

Мария вече обмисля интериорния дизайн и ясно заявява предпочитанията си към минимализма и френската елегантност. В дневната тя предвижда удобни кресла и диван в неутрални цветове, уютни кътчета за четене и специално място за изкуство. Част от старите ѝ мебели ще бъдат реставрирани и вписани в новия интериор, защото за нея балансът между традиция и модерност е не просто естетика, а философия на живот. „Искам домът ми да е едновременно функционален и красив. Всяко кътче трябва да носи уют, светлина и спокойствие”, казва тв звездата.

Ремонтите не са ѝ чужди. В продължение на години Мария е лицето и сърцето на „Бригада Нов дом” - предаване, което не просто обновява жилища, а променя съдби. Тя умее да предразполага хората, да ги изслушва и да бъде до тях в най-трудните им моменти. Нейната чувствителност към чуждата болка и способността ѝ да съчетава увереност с нежност са част от магнетичното ѝ присъствие. Когато я питат как се изгражда тази женственост, вдъхваща доверие, Мария отговаря просто: „Като не си даваш сметка за нея, просто слушаш вътрешния си глас. Той говори на автентичен език. Трябва да се научиш да го разбираш” .

Личният й живот остава деликатно пазен, но е известно, че е майка на тийнейджъра Давид, преминала е през развод и трудни периоди. Още когато синът й е бил малък, тя започва психотерапия заедно с него, убедена, че добрият родител не е съвършен, а честен и осъзнат. „Да обичаш въпреки всичко има смисъл. Има смисъл да оставиш след себе си добър пример. Да държиш вибрацията висока”, философства Силвестър. Духовното развитие е важна част от живота й напоследък – посещава семинари, чете литература за самопознание и редовно работи с психолог. „Напълно нов човек съм, откакто се занимавам с психотерапия”, категорична е тя.

През последните години Мария открито говори и за проблемите си с теглото, свързани с инсулинова резистентност. След изследвания и консултации следва балансирана диета и медикаментозен режим, които ѝ помагат да възстанови формата си. „Организмът казва от какво има нужда, просто трябва да се чуе правилно“, споделя синеоката брюнетка. Грижата за външния вид също е част от нейния баланс – посещава клиника по естетична дерматология, поддържа кожата си с подходящи процедури, ботокс и филъри, но държи всичко да остане естествено. Харесва френския модел на поддържане – здрава кожа и минимален грим.

Мария цени и времето насаме със себе си. Обича да пътува сама, обикновено намира тих плаж без хора и просто гледа морето. Тези моменти на съзерцание ѝ носят вътрешно равновесие. На 49 години Силвестър изглежда в хармония със себе си – с грижовна майка до себе си, с нов дом на хоризонта и с вътрешна сила, която я води напред.