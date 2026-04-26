Майката на Марта Вачкова не може да гледа телевизия в хосписа

Силвия – вдовицата на актьора легенда Григор Вачков, не е гледала телевизия от края на декември. Навръх Нова година тя получи тежък инсулт и след интензивно лечение в болница беше настанена в хоспис в Горна Баня.

„Дъщеря ми Марта ми донесе телевизор, но жената, с която делим една стая, не обича филми и предавания. Налага се да се съобразявам с нея, затова не включвам дори „По света и у нас”, сподели пред „Уикенд” съпругата на екранния Митко Бомбата от „На всеки километър”. И допълни, че през юни ще напусне дома за стари хора и ще прекара лятото на вилата си в Бойковец. Възстановяването й на този етап върви повече от добре.