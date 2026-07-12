Мъжът на Глория Петкова я нарича „евтина к**ва”

Моделът и инфлуенсър Глория Петкова шокира последователите си в социалната мрежа, след като публикува скрийншоти от лична кореспонденция с бившия си съпруг Методи Велинов. На кадрите се виждат две коренно различни лица на общуването им и то само в рамките на два дни. Оказва се, че бизнесмена обижда грубо майката на детето си.

„Когато бившият ти мъж има само две състояния! Усмихни се, Методи, снимат те!”, написа Глория към публикацията си, намеквайки за рязката промяна в поведението му.

В първия чат, обозначен като „събота”, Велинов отправя тежки обиди към красавицата. Сред съобщенията се четат реплики като: „отврат, низост”, „срам ме е от теб”, както и още по-груби квалификации, в които я нарича „евтина курва“.

Само два дни по-късно обаче тонът е напълно различен. В чат, обозначен като „понеделник”, Методи пише учтиво съобщение, в което се извинява за късния час и моли за съдействие да си върне забравените диоптрични очила. Публикацията бързо предизвика много коментари, като голяма част от последователите на Петкова изразиха подкрепата си и осъдиха подобен начин на комуникация между бивши партньори, особено когато имат общо дете.

Глория Петкова и Методи Велинов се разделиха преди няколко месеца след 8 години съвместен живот. Двамата имат 7-годишна дъщеря и след раздялата се опитват да уреждат отношенията си като родители. След края на брака моделът започна връзка с Даниел Петканов, но и тази любовна история приключи безславно.