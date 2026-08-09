Златка Райкова с първа главна роля във филм

Златка Райкова е напът да се преквалифицира в актриса. Блондинката вече е изиграла първата си главна роля в пълнометражна продукция, която се очаква да тръгне по кината веднага след Нова година.

Заглавието е „Да превземеш София”. В лентата Русата амбиция си партнира с популярния коафьор Цецо Андреев. Те играят брачна двойка от провинцията, решена да се прочуе в столицата.

Героинята на Златка се казва Роза, родом от Койнаре. Тя решава на всяка цена да стане известна и животът й да се напълни с лукс и маркови стоки. За нея София е като Ню Йорк, който само чака да бъде превзет. Мъжът й Марко е грубоват и недодялан. Той все се чуди защо любимата му го изрязва от кадър, но пък се съгласява с идеята й да замени семейната овца с раздрънкан бус, с който да тръгнат към столицата. С него той бяга от родата, а тя пътува към славата.

Филмът е типична балканска сатира. Той не залага на професионални актьори, а на известни от социалните медии лица, които обаче в последните години доказват, че умеят да продават кино продукции. Самата Златка има опит с актьорски превъплъщения от участието си шоуто „Като две капки вода” на Нова тв преди няколко години. Там се представи доста добре. Как се справя в истинското кино, ще стане ясно след Нова година.



